Известная украинская певица Гайтана сообщила о горе в семье. У нее умер отец.

В начале августа артистка рассказывала, что Клавер Эссами находится в больнице в критическом состоянии, а теперь стало известно, что он ушел из жизни. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Гайтаны.

Не пропустите Alina Pash, Дорофеева и Дантес на одной сцене: в Киеве отгремел грандиозный концерт Монатика

Папе Гайтаны было 69 лет. О его смерти исполнительница объявила 21 сентября.

Я буду любить тебя всегда и всегда буду носить в себе твою бесценную любовь. Твоя доброта, твоя улыбка, твои теплые объятия, твоя мудрость, твоя вера и твой любящий взгляд... Я храню все это в себе, Папа. Ты научил меня жить без страха, верить, что небо открыто. Теперь я учу тому же свою дочь,

– написала в инстаграме Гайтана и показала архивное фото отца.

В то же время причину смерти она не разглашала.

Что было известно об отце Гайтаны?

Клавер Эссами родился в 1956 году и жил в Браззавиле, где имел собственный дом. Он свободно владел французским, общался на диалекте ленгала и понимал русский. Каждое воскресенье посещал католическую церковь.

Как рассказывала в инстаграме Гайтана, его уважали за мудрость и силу характера, поэтому в доме всегда было много гостей.

В начале 2022 года он потерял жену.

Накануне, как писало издание Page Six, умер отец Рианны.