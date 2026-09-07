Корсет, паралич и "Грэмми": почему пришлось пройти Глории Хейнор на пути к мировой славе

Глория Хейнор пела "I Will Survive", но, похоже, жизнь восприняла эту песню как личный вызов. Падение со сцены, временный паралич, операции на позвоночнике, непростой брак и путь от тайных выступлений в клубах до статуса королевы диско – ее биография легко могла бы составить конкуренцию голливудскому сценарию.

24 Канал рассказывает о жизни Глории Хейнор – женщины, которая не просто спела о несокрушимости, но и буквально проверила ее на себе.

Детство

Глория Фаулз родилась в Ньюарке – и здесь сразу же возникает первая интрига биографии: разные источники годами настаивали то на 1947, то на 1949 годах, хотя на самом деле все произошло 7 сентября 1943 года.

Воспитывала девочку в основном бабушка – родителей, по словам самой певицы, в детстве ей не хватало, потому что те много работали. Среди пяти братьев и одной сестры Глория росла настоящим "мальчишкой": играла в бейсбол, а не в куклы, и при этом втайне от родных мечтала о сцене.

Родители хотели, чтобы она выбрала серьезную профессию – о карьере певицы не могло быть и речи. Поэтому юная Глория поступала так, как поступают все будущие звезды с чрезмерно консервативными родителями: тайком выступала в местных клубах.

Классическая история бунтарки, которая впоследствии станет голосом женской несокрушимости – но сначала пришлось побыть обычной девочкой, которая врает родителям о том, где она вечером.

Юность и начало карьеры

Профессиональный путь начался еще в 1960-х, когда Глория пела в составе группы Soul Satisfiers, а уже под собственным именем выпустила дебютный сингл.

Но настоящий прорыв произошел в середине 1970-х, когда ее версия песни группы Jackson 5 "Never Can Say Goodbye" стала одним из первых масштабных диско-хитов в истории. В марте 1975 года Национальная ассоциация дискотечных диджеев официально присвоила ей титул "Королева диско" – редкий случай, когда титул присваивается не за происхождение, а за умение заставить весь танцпол двигаться синхронно.

"I Will Survive": песня, которую знают все



Глория Хейнор /Фото Getty Images



Вот здесь начинается самая лучшая часть этой истории. Песня, которая впоследствии станет неофициальным гимном женского освобождения, изначально вообще не планировалась как хит – ее записали как простую вторую сторону сингла, а ставку студия делала на совершенно другую композицию. То есть самый влиятельный трек Глории Хейнор имел статус "той песни, которую не жалко выкинуть на задворки пластинки". История обожает такие повороты.

Добавляет драматизма еще и то, что записывала вокал для "I Will Survive" Глория в специальном корсете – незадолго до этого она получила серьезную травму позвоночника после падения со сцены. То есть женщина буквально в физических оковах пела песню о несокрушимости духа, и, как показала история, именно этот вариант оказался правильным.

Песню так и включили в основной список, она возглавила чарты, а в 1980 году принесла ей "Грэмми" в номинации "Лучшая диско-запись" – категории, которую создали специально для этого года и сразу же отменили навсегда.

То есть Глория Хейнор – единственный человек в истории премии, получивший награду в номинации, которую больше никто и никогда не получит. Эксклюзив высшего уровня.

Песня, которая действительно спасала людей

Самое удивительное в истории "I Will Survive" – не чарты и не награды, а то, что песня в буквальном смысле спасала жизни.

Одна из женщин, по свидетельствам, продержалась одиннадцать часов в открытом море, держась за киль перевернувшейся яхты, и все это время мысленно повторяла слова этой песни. Мало кто из исполнителей может сказать, что их хит работал как спасательный жилет – а Глория может.

Личная жизнь



Глория Хейнор /Фото Getty Images



Замуж Глория выходила только один раз – за Линвуда Саймона, в 1979 году. Брак продержался до 2005 года и по характеру напоминал не спокойную семейную жизнь, а отдельную серию мыльной оперы: пара то сходилась, то расходилась, то публично обвиняла друг друга в изменах. То есть гимн стойкости женщина написала явно не чужими словами.

После развода она больше не заводила новых романов на публике, объясняя это религиозными убеждениями, которые пришли в ее жизнь еще в начале 1980-х.

За пределами сцены Глория оказалась человеком вполне земных привычек: любит читать книги, ходить на долгие прогулки и, в отличие от многих звезд, готовить еду собственноручно, с удовольствием принимая гостей у себя дома.

Интересные факты

Глория Хейнор /Фото Getty Images

В 1978 году во время одного из выступлений Глория перелетела через монитор на сцене и на следующее утро проснулась временно парализованной от талии – именно эта травма и привела ее к операции, а впоследствии к тому самому корсету во время записи "I Will Survive".

В 2018 году она перенесла сложную операцию на позвоночнике в два этапа, во время которой позвоночник фактически ломали и сращивали заново, – а уже в следующем году выпустила новый, восемнадцатый по счету альбом. Комментарии, как говорится, излишни.

Песня "I Am What I Am" сделала Глорию неофициальной иконой ЛГБТ-сообщества – еще один хит, переживший и моду, и время.

В 2020 году, спустя сорок лет после первой награды, она получила вторую премию "Грэмми" – за альбом в стиле госпел, доказав, что диско-королева вполне успешно осваивает и другие жанры.

А в 2025 году Глория Хейнор была удостоена награды Центра Кеннеди за вклад в американскую культуру.

Какой была жизнь легендарного Фредди Меркьюри – от детства и первых музыкальных шагов до мировой славы, сложных отношений и последних лет жизни? 24 Канал рассказывает историю человека, который навсегда изменил рок-музыку.