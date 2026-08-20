Кто получит миллионы Хейден Панеттьери и что юристы говорят о роли Владимира Кличко

Внезапная смерть 36-летней голливудской звезды Хейден Панеттьери потрясла мир и оставила после себя множество нерешенных вопросов. Один из самых главных касается многомиллионного наследства актрисы, ведь она не была замужем, а ее единственный ребенок проживает за границей.

Журналисты известного американского издания PEOPLE обратились к калифорнийским юристам, чтобы выяснить, кому именно достанется состояние звезды сериалов "Герои" и "Нэшвилл", и какую роль в этом деле сыграет ее бывший жених – украинский боксер Владимир Кличко.

Пока что следователи и близкие не разглашают информацию о том, успела ли Панеттьери составить официальное завещание или создать специальный трастовый фонд перед смертью. Именно от этого документа будет зависеть дальнейшая судьба ее состояния.

Кличко с Хейден и дочерью / фото из открытых источников

Если актриса все же позаботилась о создании трастового фонда, то процедура распределения наследства пройдет без длительных публичных судебных заседаний. Траст позволит надежно скрыть все финансовые детали от посторонних глаз и четко определить возраст, когда ее 11-летняя дочь Кая-Евдокия получит полный доступ к деньгам (например, не в 18, а в 25 или 30 лет).

Однако, если окажется, что завещания и фонда не существует, по законам штата Калифорния все имущество автоматически переходит к ее единственной прямой наследнице – дочери Кае. В таком случае родители самой Хайден не получат ни одной доли от основного имущества.

Поскольку Кае всего 11 лет, она юридически не имеет права самостоятельно распоряжаться миллионами. В таком случае суд назначает специального опекуна над имуществом несовершеннолетней (Guardianship of the Estate). Юристы отмечают, что главным кандидатом на эту роль является родной отец девочки – Владимир Кличко. С 2018 года он имеет полную опеку над ребенком, и они вместе проживают в Европе.

Кличко с дочерью / фото из открытых источников

Конечно, родители покойной актрисы также могут подать в суд соответствующее ходатайство о назначении их опекунами наследства, однако эксперты уверены, что Фемида почти на 100% встанет на сторону родного отца. Стоит отметить, что хотя Кая и проживает в Европе, все судебные слушания и управление имуществом будут происходить исключительно по законам Калифорнии, где находится большая часть активов звезды.

Кстати, наследство Панеттьери – это не только недвижимость и банковские счета. Это еще и солидный пассивный доход, который будет регулярно поступать на протяжении многих лет. Сюда входят:

проценты от повторных показов успешных сериалов "Герои", "Нэшвилл", фильмов франшизы "Крик" и т. д.;

доходы от продаж ее скандальных мемуаров, вышедших в свет в этом году;

права на использование ее имени, образа и лицензионные отчисления (NIL rights).

Кличко с дочерью Каей / фото из открытых источников

Все эти немалые выплаты будут поступать непосредственно в фонд или на счет опекуна Каи. Человек, который будет распоряжаться деньгами, будет обязан ежегодно представлять подробный финансовый отчет в суд вплоть до достижения девочкой совершеннолетия.

Стало известно, что за несколько недель до своей внезапной смерти Хейден Панеттьери поделилась подробностями особой договоренности с бывшим женихом Владимиром Кличко.