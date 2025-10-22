Прежде чем стать "Холостяком": как выглядел Тарас Цимбалюк в начале карьеры

Тарас Цимбалюк – один из самых узнаваемых украинских актеров. В этом году он бросил себе еще один вызов и решил найти любовь на романтическом реалити-шоу "Холостяк".

Тарас Цимбалюк стал узнаваемым после фильма "Черный ворон" 2019 года, в котором сыграл главную роль. Однако его путь к успеху в профессии начался гораздо раньше, пишет 24 Канал.

В школе Тарас Цимбалюк увлекался различными видами спорта и искусств: от бальных танцев до дзюдо и бокса. Однако после окончания учебы решил двигаться творческим путем и в 2007 году поступил в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого по специальности актер драматического театра и кино.

С юного возраста Тарас начал работать. В частности, был стюардом на футбольных матчах, моделью на показах дизайнеров, кальянщиком.



Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка



Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка

Но уже на третьем курсе парень осознал, что ему действительно нравится профессия актера и он хотел бы работать по своей специальности. Поэтому начал искать разные пути и стучал во все двери, чтобы сдвинуться с места. Однажды с Цимбалюком случилась курьезная ситуация.

В начале карьеры бегал абсолютно на все, что можно! Как-то даже попал на кастинг в эротический фильм. А еще однажды увидел, как актрисы бегут на какие-то пробы, и попросился с ними. Приехал неизвестно куда. Меня спросили: "А чего ты здесь? Мы ищем актрис для клипа". Я же начал просить их хотя бы внести меня в базу, на будущее,

– вспомнил актер.



Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка

С 2011 года Тарас Цимбалюк начал сотрудничать с Молодым театром, а также дебютировал на телевидении. Одно из его первых появлений было в мистическом сериале "Дневники темного". Впоследствии получил роли и в других проектах: "Семейных мелодрамах", "Витальце", "Последнем янычаре" и многих других.



Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка

Широкая популярность и любовь зрителей пришла к Тарасу Цимбалюку после роли Карпа в сериале "Поймать Кайдаша". А сейчас мужчина является не только успешным актером, но и главным холостяком страны.

Так, Тарас Цимбалюк стал главным героем 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". 17 октября вышла первая серия проекта, в которой актер познакомился с участницами.