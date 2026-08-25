"Этот сон", "Гуцулка Ксеня" и другие хиты: "Гомон" устроил грандиозный концерт на балконе Ратуши

По случаю 35-й годовщины независимости Украины Львовский муниципальный хор "Гомон" 24 августа устроил бесплатный концерт в центре Львова.

Музыканты выступили на балконе городской ратуши на площади Рынок, собрав около 10 тысяч зрителей. О концерте "Гомон" сообщил на своей странице в инстаграме, опубликовав видео с выступления.

Для львовян и гостей города хор исполнил известные украинские композиции, среди которых "Гуцулка Ксеня", "Стожары", "Этот сон", "Эй, зеленый гай", а также Государственный гимн Украины.

Мы подарили вам эту незабываемую атмосферу, а вы подарили нам самое ценное – свои эмоции, тепло и возможность петь в унисон наши любимые ретро-песни… Желаем нашей Украине скорейшей победы. Спасибо Вооруженным Силам Украины за возможность сегодня быть вместе и выступать для вас. Любим вас,

– написали музыканты.

К слову, накануне, 16 августа, во Львове также состоялся бесплатный концерт Святослава Вакарчука, который собрал тысячи людей.