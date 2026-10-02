"Любовь приходит не сразу": Инна Мирошниченко откровенно о чувствах к приемным детям

Адвокат и писательница Инна Мирошниченко и ее супруг, телеведущий Тимур Мирошниченко, воспитывают четверых детей: родных дочь Мию и сына Марка, а также усыновленных Марселя и Ангелину.

На днях Инна откровенно рассказала о материнстве и своих чувствах к детям. В комментарии для VOGUE многодетная мама призналась, отличается ли ее любовь к биологическим и усыновленным детям.

Так, по словам женщины, чувства действительно могут отличаться. Однако это не означает, что одного ребенка она любит больше, чем другого.

Я позволила себе не требовать невозможного. Если любовь приходит не сразу – это не значит, что я плохая мама. Мы просто строим наши отношения – шаг за шагом,

– пояснила Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко также поделился своим отношением к усыновлению и опеке над детьми. Он отметил, что родителям не обязательно сразу испытывать сильную любовь к ребенку. По его мнению, самое важное – дать ему заботу, семью и возможность нормально развиваться.

Когда встаешь на путь усыновления, опеки или патроната, главная задача – не полюбить этого ребенка или заменить ему биологических родителей, а помочь ему получить то, чего не может дать учреждение: полноценную семью, детство, навыки. Тогда он вырастет – и точно не пропадет,

– сказал Тимур Мирошниченко.

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми / Фото из инстаграма жены телеведущего

Как Мирошниченко усыновили детей

Тимур Мирошниченко еще задолго до усыновления думал о том, чтобы подарить ребенку дом, оставшемуся без родителей. В студенческие годы он вместе с командой КВН ездил в детские дома, и одна из таких поездок сильно его поразила.

В начале полномасштабной войны Инна вместе с детьми уехала из Украины. Именно тогда супруги решили усыновить ребенка.

В январе 2023 года они подали документы и стали кандидатами в усыновители. Впоследствии Мирошниченко нашли мальчика Марселя. Сначала ему было сложно привыкнуть к новой семье, но постепенно он начал доверять родителям. Сейчас мальчик с удовольствием обнимает маму и папу и говорит, что любит их.

Через год семья также удочерила восьмилетнюю Ангелину. Девочке понадобилось больше времени, чтобы привыкнуть к новой семье, ведь до этого она долгое время жила в интернате. Родители привлекли специалистов и продолжают помогать ей адаптироваться.

Ангелина Мирошниченко / Фото из инстаграма Инны Мирошниченко

Добавим, что Инна и Тимур Мирошниченко – не единственные украинские звезды, которые стали родителями для детей, оставшихся без семьи. Ранее мы рассказывали о других знаменитостях, которые также решились на такой шаг.