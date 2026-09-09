Для Ирины Федишин просят звание у президента: мужчина беременной певицы отреагировал

Поклонники украинской певицы Ирины Федишин зарегистрировали электронную петицию в адрес президента Украины с просьбой присвоить ей почетное звание. Такая инициатива слушателей стала настоящей неожиданностью для артистки и ее команды.

Супруг и продюсер певицы Виталий Човник на своей странице в инстаграме сразу отреагировал на инициативу поклонников, назвав ее чрезвычайно трогательной. В своем обращении он выразил искреннюю благодарность аудитории за многолетнее доверие и поддержку.

Как отметил Виталий, появление петиции стало для их семьи неожиданностью, однако больше всего его тронул тот факт, что инициатива исходила именно от преданных поклонников.

Признаюсь, это было для нас неожиданно и в то же время очень трогательно. Но больше всего тронул даже не сам факт появления петиции, а то, что эта инициатива родилась именно у вас – у людей, которые все эти годы слушают Ирину, приходят на концерты, поют ее песни и остаются рядом,

– поделился продюсер.

Ирина Федишин / фото из инстаграма

Он также поблагодарил слушателей за сотни теплых комментариев, репостов, доверие и любовь к творчеству певицы, назвав это бесценным. По словам Човника, Ирина продолжает заниматься тем, чему посвятила годы – писать и петь украинские песни, работать на благо культуры и помогать стране.

Ведь сегодня мы особенно хорошо понимаем: культура – это не просто песни, концерты или сцена. Это наш язык, наша память, наша идентичность. Это то, что объединяет нас, и то, за что мы также боремся. Украинская культура сегодня – это тоже наша сила и наше оружие,

– подчеркнул он.

Напомним, что сейчас в жизни Ирины Федишин наступил особый период – певица ждет рождения своего третьего ребенка, однако, несмотря на это, продолжает активно заниматься творчеством и поддерживать украинскую культуру.