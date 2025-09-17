Иво Бобул, который заработал себе "дурную славу" в интервью Эммы Антонюк, на этот раз снова вывел зрителей на негативные эмоции. Публика убеждена, что у певца звездная болезнь.

Иво Бобул принял участие в программе "Со своими по существу", где, по мнению общественности, нарушил культуру общения, называя ведущую "солнышком" и обращаясь к ней на "ты", пишет Show24 со ссылкой на интервью.

Не пропустите Я сорвался с цепи, – звезда "Лиги смеха" признался, что изменял беременной жене

Журналистка поинтересовалась у народного артиста, или, возможно, он завидует современным исполнителям, что они могут сократить свой путь к популярности, чем это было во времена становления Иво Бобула. Певец начал ответ с фразы "солнышко мое".

Солнышко мое, у меня нет ни звездной болезни, ни зависти. Если бы хоть один из артистов прошел то, что я пока что достиг всего, было бы все по-другому. Нет справедливости в этом,

– заявил артист.

Мужчина отметил, что современная молодежь должна искать продюсеров. В ответ Елизавета поинтересовалась, помогает ли как-то певец новому поколению. Он сказал, что дает советы, а в конце добавил, что молодежь сейчас сообразительная, поэтому сама разберется, что нужно делать. После этого исполнитель неоднократно обращался к ведущей через "ты", что еще больше возмутило зрителей.

Интервью Ивы Бобула в программе "Со своими по существу": смотрите видео онлайн

В комментариях под видео разгорелись настоящие баталии с обвинениями в сторону артиста относительно звездной болезни, бестактного поведения и отсутствия хороших человеческих качеств.

"Вподобайку поставила ведущей, которая так мужественно держалась".

"Представляю каких усилий госпоже ведущей стоило не реагировать на обесценивающие обращения, откровенное пренебрежение и менсплейнинг Иво. Для меня героиней интервью была именно госпожа Елизавета, потому что интересно было наблюдать за ее реакциями и формулировкой вопросов. Спасибо!".

"Видимо, Иво Бобулу лучше петь, чем говорить. Не знаю как госпожа Елизавета этот разговор выдержала".

"Досмотрю этот разговор, начала утром... Даже не верится, какой дремучий совок, какой глупый человек... Не представляю, как это выдержать... Склоняюсь перед спокойствием, невозмутимостью, профессионализмом Елизаветы...".

"Бобул талантливый певец. Но похоже, что как человек то такое себе...".

"Господи, кто заставил Елизавету сесть напротив этого хама и очень ограниченного нарцисса? Мне хватило разговора с Антонюк (опустим роль Эммы)... но он ужасен...".

В какие скандалы ранее попадал Иво Бобул?