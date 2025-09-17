Иво Бобул снова в центре скандала: украинцы разгромили народного певца в соцсетях
- Иво Бобул вызвал негативную реакцию аудитории, нарушив культуру общения в интервью, обращаясь к ведущей на "ты" и называя ее "солнышком".
- В комментариях зрители обвиняют Бобула в звездной болезни, бестактном поведении и отсутствии хороших человеческих качеств.
Иво Бобул, который заработал себе "дурную славу" в интервью Эммы Антонюк, на этот раз снова вывел зрителей на негативные эмоции. Публика убеждена, что у певца звездная болезнь.
Иво Бобул принял участие в программе "Со своими по существу", где, по мнению общественности, нарушил культуру общения, называя ведущую "солнышком" и обращаясь к ней на "ты", пишет Show24 со ссылкой на интервью.
Журналистка поинтересовалась у народного артиста, или, возможно, он завидует современным исполнителям, что они могут сократить свой путь к популярности, чем это было во времена становления Иво Бобула. Певец начал ответ с фразы "солнышко мое".
Солнышко мое, у меня нет ни звездной болезни, ни зависти. Если бы хоть один из артистов прошел то, что я пока что достиг всего, было бы все по-другому. Нет справедливости в этом,
– заявил артист.
Мужчина отметил, что современная молодежь должна искать продюсеров. В ответ Елизавета поинтересовалась, помогает ли как-то певец новому поколению. Он сказал, что дает советы, а в конце добавил, что молодежь сейчас сообразительная, поэтому сама разберется, что нужно делать. После этого исполнитель неоднократно обращался к ведущей через "ты", что еще больше возмутило зрителей.
Интервью Ивы Бобула в программе "Со своими по существу": смотрите видео онлайн
В комментариях под видео разгорелись настоящие баталии с обвинениями в сторону артиста относительно звездной болезни, бестактного поведения и отсутствия хороших человеческих качеств.
- "Вподобайку поставила ведущей, которая так мужественно держалась".
- "Представляю каких усилий госпоже ведущей стоило не реагировать на обесценивающие обращения, откровенное пренебрежение и менсплейнинг Иво. Для меня героиней интервью была именно госпожа Елизавета, потому что интересно было наблюдать за ее реакциями и формулировкой вопросов. Спасибо!".
- "Видимо, Иво Бобулу лучше петь, чем говорить. Не знаю как госпожа Елизавета этот разговор выдержала".
- "Досмотрю этот разговор, начала утром... Даже не верится, какой дремучий совок, какой глупый человек... Не представляю, как это выдержать... Склоняюсь перед спокойствием, невозмутимостью, профессионализмом Елизаветы...".
- "Бобул талантливый певец. Но похоже, что как человек то такое себе...".
- "Господи, кто заставил Елизавету сесть напротив этого хама и очень ограниченного нарцисса? Мне хватило разговора с Антонюк (опустим роль Эммы)... но он ужасен...".
В какие скандалы ранее попадал Иво Бобул?
- В 2016 году между Бобулом и Вирастюком разгорелся конфликт, в котором спортсмен высмеял интерьер комнаты певца. В прошлом году певец заявил, что до сих пор обижен на Василия. Артист заверил, что к нему стоит относиться с уважением, а не с иронией.
- Два года назад разгорелся скандал вокруг интервью Эммы Антонюк. Во время разговора Иво Бобул назвал женщин "разбалованными", потому что они "очень много хотят" и перебирают мужчинами. По мнению артиста, женщины являются меркантильными и для них важны только деньги. После того как Эмма вступилась за "половину человечества", Бобул со скандалом ушел из студии. Ведущая опубликовала это видео в сети, а певец заявил, что он не давал разрешения на публикацию, поэтому подаст в суд за клевету.