Эрика Колесниченко едет на Детское Евровидение: что известно об 11-летней представительнице Украины

Украина выбрала свою представительницу на "Детском Евровидении-2026". Победу в Национальном отборе одержала 11-летняя Эрика Колесниченко из Белой Церкви.

Уже 24 октября юная певица выйдет на сцену на Мальте, где представит нашу страну. Что известно об Эрике Колесниченко и ее творческом пути – рассказываем далее в материале 24 Канала.

К вокалу девочка пришла еще в шесть лет. С тех пор Эрика участвовала в различных конкурсах и фестивалях и успела получить немало наград. Среди ее достижений – первая премия на международном вокальном конкурсе в Литве и призовые места на всеукраинских фестивалях.

В то же время музыка – лишь одна из сфер, интересующих Эрику. Девочка увлекается театром и особенно любит перевоплощаться в разных персонажей. Среди образов, которые она уже успела сыграть на сцене, – Круэлла, Малефисента, Мэри Поппинс и Ваяна. Не менее интересно ей экспериментировать с ярким макияжем и необычными образами.

Эрика Колесниченко / Фото из ее инстаграма

У юной артистки есть и увлечения, не связанные со сценой. Эрика занимается верховой ездой, а ее собственную лошадь зовут Оски. Кроме того, дома девочку ждут две хаски – Хася-Ковбася и Хани. Первую собаку родители подарили Эрике на шестой день рождения. Сама девочка рассказывала, что ее любимцы напоминают ее характер. А еще Эрика очень любит миньонов.

Эрика Колесниченко / Фото из ее инстаграма

Новым важным этапом в творчестве девочки стал Национальный отбор на Детское "Евровидение-2026". В финале за право представлять Украину Эрика соревновалась с другими пятью участниками и в итоге набрала 11 баллов. Из них 5 баллов ей отдали члены жюри, еще 6 – зрители.

На конкурсе Эрика исполнила песню "Не колыбельная". В ней говорится о том, что не стоит бояться проявлять себя, сомневаться в собственных силах и откладывать мечты. Трек сочетает в себе элементы мюзикла и K-pop, поэтому отличается динамичным и современным звучанием.

Эрика Колесниченко – "Не колыбельная": смотрите видео онлайн

Теперь Эрику ждет главное международное выступление. 24 октября она представит "Не колыбельную" на Детском Евровидении-2026 на Мальте.

К слову, в прошлом году Украину на конкурсе представляла София Нерсесян. Она исполнила песню Motanka и заняла второе место.