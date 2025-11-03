Как выглядели все герои "Холостяка" в проекте: архивные фото, которые удивят

Уже как несколько недель на телеэкраны вернулся самый романтический проект страны –"Холостяк". В этом году главным героем стал украинский актер Тарас Цимбалюк.

Но если вспомнить предыдущие сезоны, то мужчины, которые пришли искать вторую половинку, также имели интересные профессии: футболист, пилот, бизнесмен, танцовщик, врач и даже потомок царской династии Романовых. В подборке 24 Канала предлагаем вспомнить, как выглядели главные холостяки страны во всех предыдущих сезонах.

Как выглядели герои "Холостяка" в шоу?

В 2011 году танцовщик Максим Чмерковский стал первым холостяком проекта. В финале мужчина выбрал Александру Шульгину, однако отношения у пары не сложились.

Максим Чмерковский с Александрой Шульгиной / Фото из соцсетей

Фрэнсис Мэтью стал вторым главным героем проекта. Несмотря на то, что мужчина искренне пытался найти свою любовь в Украине, к сожалению, эта мечта не осуществилась.

Как выглядел Фрэнсис Мэтью на "Холостяке" / Фото из соцсетей

Андрей Искорнев, который является уроженцем России, но с украинскими корнями, стал одним из тех, чей сезон был самым скандальным. На проекте одна из девушек забеременела от холостяка, однако, к сожалению, потеряла ребенка.

Как выглядел Андрей Искорнев на "Холостяке" / Фото "СТБ"

Константин Евтушенко во время проекта не поцеловал ни одну из девушек, а с Анной Селюковой, которую выбрал в финале, даже не планировал строить отношения, ведь за пределами шоу его ждала невеста.

Как выглядел Константин Евтушенко на "Холостяке" / Фото "СТБ"

В 5 сезоне на проект пришел футболист Андрей Мельник. Отношения с финалисткой у спортсмена не сложились.

Как выглядел Андрей Мельник на "Холостяке" / Фото "СТБ"

Иракли Макацария стал любимцем среди украинской публики. Несмотря на то, что он не построил отношения с победительницей проекта, однако сегодня он уже находится в счастливом браке и воспитывает двоих детей.

Как выглядел Иракли Макацария на "Холостяке" / Фото "СТБ"

Пловец Дмитрий Черкасов в финале сделал выбор в пользу Лиды Немченко, однако и этот союз не сложился.

Как выглядел Дмитрий Черкасов на "Холостяке" / Фото "СТБ"

Рожден Ануси, который не смог построить отношения на проекте, сегодня, вероятно, устраивает карьеру и личную жизнь в стране-агрессоре.

Как выглядел Рожден Ануси на "Холостяке" / Фото "СТБ"

Никита Добрынин стал единственным холостяком, который женился на девушке из проекта и создал семью. Однако два года назад пара развелась.

Как выглядел Никита Добрынин на "Холостяке" / Фото "СТБ"

Пилот Максим Михайлюк стал главным холостяком 10 сезона проекта. На шоу у мужчины произошел интим с одной участницей. Этого победительница шоу не смогла ему простить.

Как выглядел Максим Михайлюк на "Холостяке" / Фото "СТБ"

Бизнесмен Михаил Заливако в финале выбрал Анну Богдан. Пара продолжила отношения после проекта и даже начала жить вместе, однако во время полномасштабной войны молодые люди объявили о разрыве.

Как выглядел Михаил Заливако на "Холостяке" / Фото "СТБ"

Алекс Топольский, который также искал любовь на проекте, не смог построить отношения. Сегодня мужчина находится за границей.

Как выглядел Алекс Топольский на "Холостяке" / Фото "СТБ"

Военный Александр Терен в финале выбрал Инну Белень. В феврале этого года стало известно, что пара разошлась. Что интересно, недавно ветеран войны дал интервью, где рассказал, что ему не понравилась ни одна из девушек.

Как выглядел Александр Терен на "Холостяке" / Фото "СТБ"

