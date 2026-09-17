Эти украинские знаменитости решились на усыновление: их истории трогают до глубины души

Есть истории звезд, которые хочется читать не из-за скандалов или новых романов. Некоторые украинские знаменитости в свое время решились на усыновление и открыто рассказали о том, как в их семьях появились дети.

"24 Канал" собрал истории украинских знаменитостей, которые решились на усыновление. У кого-то этот путь занял годы, кто-то держал все в секрете, а некоторые узнали о беременности уже во время оформления документов.

Тимур и Инна Мирошниченко



Инна Мирошниченко с детьми / Фото из инстаграма



Пожалуй, самая известная сегодня история усыновления среди украинских звезд. В июне 2023 года Тимур и Инна усыновили Марселя. Мальчик родился преждевременно, имел сложные проблемы со здоровьем и нуждался в длительной реабилитации. В 2026 году Инна показала, как он изменился за три года жизни в семье.

А в сентябре 2024 года семья стала еще больше – супруги официально удочерили Ангелину. Теперь Мирошниченко воспитывают четырех детей: Мию, Марка, Марселя и Ангелину.

Наталья Могилевская



Наталья Могилевская с дочерью / Фото из инстаграма



Об материнстве Натальи Могилевской украинцы узнали лишь в начале 2024 года. Оказалось, что еще во время полномасштабной войны певица вместе с любимым Валентином удочерила двух родных сестер – Мишель и Софию.

Почти два года артистка ничего не рассказывала публично. По ее словам, девочкам нужно было время, чтобы адаптироваться и почувствовать себя в безопасности. В 2026 году младшей Софии исполнилось 6 лет. Могилевская до сих пор в основном не показывает лица дочерей, но время от времени делится семейными моментами.

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева с семьей / Фото из инстаграма



В 2006 году олимпийская чемпионка вместе с тогдашним мужем Тимофеем Нагорным усыновила 8-месячного Вадима из детского дома. Уже во время процедуры Лилия узнала, что беременна, но от решения усыновить мальчика супруги не отказались.

Вадим давно вырос, а Подкопаева изредка показывает его в соцсетях. На его 18-летие спортсменка даже опубликовала серию архивных и новых фотографий с сыном.

Алекс и Аля Якутовы



Алекс и Аля Якутовы с сыном Кириллом / Фото из инстаграма



31 июля 2026 года суд официально завершил процедуру усыновления, и шеф-повар Алекс Якутов и его жена Аля стали родителями 4-летнего Кирилла.

Документы супруги начали собирать еще в мае 2024 года. После курсов для будущих усыновителей они больше года ждали своей очереди, а 28 апреля 2026-го впервые встретили Кирилла в Ворзельском доме ребенка. Полтора месяца пара ездила к мальчику, пока оформляли документы, а в начале лета он уже переехал домой.

А еще мы уже рассказывали, кто кому кум в украинском шоу-бизнесе и какие звезды стали крестными родителями детей своих коллег. Там тоже хватает интересных семейных связей, о которых знают далеко не все.