В 2000-х шоу "Караоке на Майдане" было одним из самых популярных. Его неизменным ведущим был шоумен Игорь Кондратюк.

В то же время программа выходила только до 2019 года. Кондратюк поделился, есть ли возможность, что проект восстановят во время полномасштабного вторжения и рассказал, кто может стать его ведущим. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Буковинская волна".

Интересно Елена Венум, Верба, Квиткова и другие: что известно о самых популярных блогерах Украины

Один из каналов хочет восстановить "Караоке на Майдане". И я не буду, конечно, ведущим, потому что считаю, что я уже слишком большая звезда,

– рассказал Кондратюк.

Он думает, что это шоу для младшего ведущего или ведущей. В то же время Игорь Васильевич будет правообладателем программы и креативным продюсером проекта.

Мне интересно, как это может пойти без меня. Есть мнение у многих продюсеров, что эта передача настолько авторская. Если бы она не выстрелила в 99 году, то уже через 10 лет ее бы никто не смотрел. Она архаизм, хотя как игра прихоть, ивент – может быть,

– объяснил телеведущий.

Интервью с Игорем Кондратюком: смотрите видео онлайн

Заметим, что накануне ведущая "Ревизора" тоже рассказала, будет ли продолжение шоу.