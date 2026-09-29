Клавдия Дрозд объяснила, почему скрывает своего возлюбленного и не рассказывает о личной жизни

Актриса Клавдия Дрозд, известная по ролям в популярных сериалах "Реванш" и "Узнай меня", рассказала о личной жизни и материнстве.

В июне звезда сообщила о рождении первенца. Для многих ее поклонников эта новость стала неожиданностью, ведь Клавдия не рассказывала о беременности и почти не делилась подробностями личной жизни. Теперь актриса охотно показывает моменты, связанные с сыном, и рассказывает о собственном опыте беременности и материнства. В то же время подробности отношений с любимым и информацию об отце ребенка она, как и раньше, оставляет за кадром. В интервью Алине Доротюк Клавдия объяснила, почему не стремится выносить личную жизнь на публику, а также рассказала, как рождение сына повлияло на нее.

Актриса призналась, что после рождения ребенка у нее стало меньше времени на себя. В то же время материнство сделало ее более спокойной: теперь в различных ситуациях она старается не реагировать сразу, а сначала сделать паузу, успокоиться и только потом выражать свои эмоции.

Что касается личной жизни, Клавдия отметила, что не считает нужным много о ней рассказывать. Работа и отношения для нее – это две отдельные сферы, которые важно разделять.

Мой любимый вообще не публичный человек, ему это неинтересно, поэтому я уважаю его границы и не говорю об этом,

– пояснила актриса.

Поэтому Клавдия Дрозд не стала рассказывать, состоит ли она официально в браке. Также она не раскрыла, как ее возлюбленный относится к ее популярности и публичности.

Интервью с Клавдией Дрозд: смотрите видео онлайн

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