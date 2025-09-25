Украинская певица KOLA, которая стала известной благодаря хиту "Возле сердца", рассказала о своем идеальном утре. А также звезда поделилась рецептом любимого завтрака.

KOLA описала секреты своей обыденности специально для Show 24 за кулисами шоу "Кто сверху?", премьера которого состоится уже 25 сентября.

Тоже интересно О работе с Лесей Никитюк, "Кто сверху", сравнение с Притулой: интервью с Владимиром Дантесом

В бешеном графике и постоянном общении с людьми артистам очень редко удается уединиться и позволить себе провести день или хотя бы его часть как хочется. Но когда такая возможность появляется, то каждый из них точно знает, чем и где заняться, чтобы точно восстановиться и зарядиться новыми силами.

Мое идеальное утро – это утро в лесу, на природе. Обязательно ложка меда, а перед этим – горячая вода с лимоном, зарядка. После этого – вкусный кофе без кофеина. И через некоторое время – завтрак. Как только я просыпаюсь, то всегда хочу есть. Поэтому завтрак – это важный прием пищи. Но все равно выбираю что-то легкое. И, главное, вкусное! После этого выйти на крыльцо, сесть и смотреть на природу, просто молчать. С книгой или без... Можно на фоне включить медитативную музыку. Но самое важное в идеальном утре на природе, чтобы я была там сама,

– призналась артистка.

Какой любимый завтрак в KOLA?

Исполнительница также поделилась рецептом любимого завтрака и призвала поклонников приготовить его, ведь это быстро и вкусно.

"Это очень просто! Взбиваете омлет со сметаной или с молоком. На сковородку выкладываете различные овощи. Например, брокколи, перец и томаты. Немножко тушите, а потом заливаете яйцами. Сверху посыпаете большим количеством зелени: петрушка, укроп, кинза. Можете немного полить лимоном. И готово! Вкусного!", – говорит певица.

А на днях KOLA рассказала о трудностях в браке. По словам артистки, они видятся очень редко, поскольку живут в разных странах, но пока не знают, как это наладить. Также исполнительница подчеркнула, что ее муж не хочет публичности, да и сама она стремится держать личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз.

Последние новости из жизни KOLA