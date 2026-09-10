От гардеробщика до "Оскара": как Колин Ферт стал главным джентльменом кино

К ролям аристократов, "Оскару" и статусу главного киноджентльмена Колин Ферт шел совсем не по красной дорожке. В его биографии нашлось место для театра, работы гардеробщиком, переезда в Канаду и даже периода, когда актерская карьера могла и не сложиться.

Сегодня Колин Ферт отмечает день рождения. По этому случаю "24 Канал" вспоминает интересные факты из жизни актера, которые помогут посмотреть на привычного мистера Дарси немного по-другому.

Детство

Колин Эндрю Ферт родился 10 сентября 1960 года в английском Грейшотте – в семье, где оба родителя были преподавателями: отец преподавал историю, мать – религиоведение. Казалось бы, идеальный старт для будущего интеллектуала, но детство у Ферта сложилось не самым спокойным: раннее детство он провел в Нигерии, где его бабушка и дедушка работали миссионерами методистской церкви, а затем семья еще несколько раз переезжала, прежде чем окончательно обосноваться в Англии.

Такий кочевой образ жизни не слишком способствовал ни успешной учебе, ни дружбе с одноклассниками – школу Колин не любил и оставался в классе аутсайдером. Однако именно тогда впервые проявился его актерский талант: чтобы хоть как-то вписаться в коллектив, мальчик перенял местный акцент одноклассников.

Юность



Колин Ферт в молодости / Фото Getty Images



В 14 лет Колин решил, что станет актером, а уже в 18 бросил колледж и родной Винчестер ради лондонского театрального института. Впрочем, путь к славе начался вовсе не с главных ролей – первый рабочий опыт в театре Ферт получил в должности гардеробщика.

Однако талант актера не пропадал зря: успешные выступления в студенческих постановках "Гамлета" и "Короля Лира" привлекли внимание менеджера по поиску талантов, и уже в 1983 году Ферт получил роль в постановке Королевского театра.

А могло вообще ничего не получиться – молодой актер на некоторое время влюбился в американскую актрису Мэг Тилли, женился и переехал с ней в Канаду, полностью отказавшись от мыслей о кино. К счастью для миллионов будущих поклонниц, брак распался, и Ферт вернулся в индустрию.

Карьера



"Гордость и предубеждение" / Фото IMDB



Наибольшую славу Ферту принесла роль мистера Дарси в мини-сериале "Гордость и предубеждение" 1995 года – и здесь тоже не обошлось без иронии судьбы: актер, по собственному признанию, никогда не читал романов Джейн Остин, не представлял, как играть аристократов, а сам персонаж казался ему неприятным и, по его мнению, неинтересным для зрителей.

Через шесть лет после Дарси Ферту снова предложили сыграть персонажа с тем же именем – теперь уже в "Дневнике Бриджит Джонс". Писательница Хелен Филдинг честно призналась, что создавала образ героя, ориентируясь именно на Ферта в роли мистера Дарси, и никакого другого варианта имени для персонажа даже не рассматривала. А еще перед съемками актеру за короткий срок пришлось сбросить двадцать два килограмма и набрать мышечную массу.

Вершиной карьеры стала роль короля Георга VI в фильме "Король говорит!" – именно за нее в 2011 году Ферт наконец получил "Оскар" после номинации годом ранее за "Одинокого мужчину".

А еще была неожиданная роль в шпионском боевике "Kingsman", ради которой 55-летний на тот момент актер полгода тренировался для фильма под руководством команды Джеки Чана.

Личная жизнь



Колин Ферт и Элеонора Пербони / Фото REUTERS/Dylan Martinez



Первые серьезные отношения Ферта – с актрисой Мэг Тилли, от которой у него родился сын Уилл. Пара прожила вместе семь лет, после чего развелась, а сын остался жить с матерью в Канаде и США.

В 1997 году Ферт женился на итальянской продюсерше Ливии Джуджолли. У супругов родилось двое сыновей – Лука и Маттео. Пара прожила вместе более 20 лет, но в 2019 году объявила о разрыве.

Кстати, эта история в свое время приобрела скандальный поворот: Ливия рассказала об отношениях с итальянским журналистом во время их временного разрыва в 2015–2016 годах. После этого Ферт и Ливия помирились, но через несколько лет все же расстались.

По состоянию на 2026 год Ферт состоит в отношениях с итальянкой Элеонорой Пербони – вместе они уже несколько раз появлялись на публичных мероприятиях

Интересные факты

Романтическую сцену на экране Ферт играл не только по сценарию: во время съемок "Гордости и предубеждения" у актера был длительный роман с партнершей по фильму Дженнифер Эль, и журналисты в шутку связывали этот факт с особой "правдоподобностью" его холодного и немного высокомерного Дарси.

Своим фирменным юмором Ферт не обделяет даже собственный вокал – актерское пение в мюзикле "Mamma Mia!" он сам сравнивал со звуками неисправного водопровода. Впрочем, продюсеры "Приключений Паддингтона" все равно отказали ему в озвучивании медвежонка – слишком "красивым" оказался голос для обычного плюшевого героя.

Помимо актерской деятельности Ферт пишет художественную прозу, ведет авторскую программу на английском радио и даже принял участие в создании научной статьи об особенностях строения мозга людей с разными политическими взглядами.

С 2002 года Ферт является послом благотворительной организации Oxfam, а также активно участвует в работе "Международной амнистии", выступая за права политических беженцев и мигрантов.

Ну а ранее мы писали о коллеге Колина по фильму "Бриджит Джонс" – Хью Гранте.