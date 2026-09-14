Навсегда 43: в бою за Украину погиб актер и сопилкарь Константин Слободенюк

Украинская культура понесла еще одну невосполнимую утрату в ходе войны. В бою с российскими оккупантами погиб актер Черниговского молодежного театра и талантливый музыкант Константин Слободенюк.

Печальную новость о смерти защитника сообщили на странице Департамента культуры Черниговской ОГА в Facebook. Военному было 43 года. Известно, что он был выпускником Черниговского музыкального колледжа имени Л. Ревуцкого, а также Киевского национального университета культуры и искусств. В ряды Вооруженных сил Украины Константин вступил в мае 2024 года, вставая на защиту родной страны.

Зрители хорошо помнят его невероятную игру на сцене Черниговского областного молодежного театра. Константин блестяще воплощал на сцене самые разнообразные образы. В частности, он играл Маурисио в спектакле "Деревья умирают стоя", Демона в "Кассандре" и Алена в "Потрясающем приключении мистера Алена". Также он участвовал в таких популярных постановках, как "Волшебный фонарь", "Океан снов", "Убежище" и "Тыловой Что?Дневник".

Помимо работы в театре, Слободенюк был очень одаренным музыкантом. Он долгое время творчески сотрудничал с Черниговским областным филармоническим центром фестивалей и концертных программ и участвовал во многих концертных номерах. Коллеги с глубокой скорбью вспоминают погибшего.

Коллектив Черниговского областного филармонического центра с глубокой скорбью выражает искренние соболезнования родным и близким талантливого музыканта, флейтиста и мужественного Защитника Украины Константина Слободенюка. Мы гордимся многолетним творческим сотрудничеством Константина... Светлая память о воине-художнике навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава Герою!

– говорится в официальном сообщении.

Константин Слободенюк / фото из фейсбука

Церемония похорон и прощания с Константином Слободенюком состоится во вторник, 15 сентября, в 12:30 в Черниговском кафедральном соборе святой великомученицы Екатерины.