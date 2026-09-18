Подарили часы, как пенсионерке: Лариса Руснак вспомнила о болезненном увольнении из "Лото-Забава"

Известная украинская актриса и телеведущая Лариса Руснак впервые откровенно рассказала о своем болезненном опыте увольнения из популярного телепроекта "Лото-Забава". Звезда, посвятившая этому шоу 18 лет своей жизни, осталась без работы в один день и без каких-либо объяснений.

Для многих украинцев лицо Ларисы Руснак ассоциируется именно с воскресными утрами и розыгрышами лотереи. Актриса в интервью для Wave RBC.UA признается, что сначала пришла на телевидение просто из любопытства, желая попробовать что-то новое, но этот эксперимент растянулся почти на два десятилетия.

Прямые эфиры держали ее в постоянном тонусе: нужно было работать с несколькими камерами, взаимодействовать с публикой в студии и регулярно учить большие объемы текста. Руснак вспоминает, что такая безумная узнаваемость как телеведущей некоторое время даже мешала ее актерской карьере в кино.

Был такой период, когда меня узнавали только из-за этого: каждое воскресенье показывают лицо, его невозможно не запомнить,

– рассказала Лариса.

Чтобы избавиться от этого устоявшегося телевизионного образа, актриса сознательно соглашалась на сложные драматические роли в кино, играя даже женщин с зависимостью. Но самым тяжелым испытанием для нее стало внезапное прощание с телепроектом.

Лариса Руснак на шоу / скриншот из видео

Никаких объяснений относительно причин такого решения руководства Руснак так и не получила. Одного из ведущих тогда оставили, а на ее место начали искать новые молодые лица. Вместо объяснений на прощание Ларисе просто вручили символический подарок.

Мне просто сказали: "Все, ты больше не ведешь". Внезапно, в один день. Было очень больно. Мне даже подарили часы, как пенсионерке. Это воспринималось как утешительный приз. Я тогда решила, что придется постепенно "ползти на кладбище",

– с горечью вспомнила актриса.

Напомним, что Лариса Руснак – не только телеведущая развлекательного шоу, но и выдающаяся украинская актриса театра, кино и дубляжа. Она много лет играет на сцене Национального драматического театра имени Ивана Франко, а также имеет за плечами десятки ярких ролей в популярных украинских сериалах и фильмах. Кроме того, именно ее голосом говорят многие голливудские звезды в украинском прокате.