Максима Галкина сбила машина: как он выглядит сейчас
- Максим Галкин попал в ДТП в Юрмале, поранил руку и теперь носит гипс.
Максим Галкин попал в ДТП. Российские СМИ писали, якобы в результате этого он получил серьезную травму.
Поэтому, юморист вышел на связь, чтобы рассказать, в каком он состоянии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Максима Галкина.
Выяснилось, что Максим Галкин попал в аварию в Юрмале – поранил руку и теперь вынужден носить гипс.
Я ехал на велосипеде, соблюдая все правила. Никакого алкоголя в крови, ехал по главной дороге. Но, к сожалению, водитель, который двигался по второстепенной дороге, внезапно выехал на главную, не остановившись, и я врезался в него,
– рассказал россиянин.
В то же время добавил, что это не мешает ему продолжать работать.
Что известно о позиции Максима Галкина относительно войны в Украине?
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину Максим Галкин и его жена, певица Алла Пугачева, покинули Россию. Супруги переехали в Израиль и публично высказались против войны.
- Сам юморист неоднократно осуждал российскую агрессию, а также заявлял о желании поддерживать Украину. В частности, он признавался, что несколько лет изучает украинский язык и хочет выступить с концертом в Киеве, "если позволят".
- Россия признала шоумена Максима Галкина иностранным агентом.
- Однако, следует помнить, что после оккупации Крыма в 2014 году Галкин выступал на полуострове и позволял себе шутки об украинцах. Поэтому его позиция вызывает неоднозначную реакцию у части украинского общества.