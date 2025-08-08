Максим Галкин попал в ДТП. Российские СМИ писали, якобы в результате этого он получил серьезную травму.

Поэтому, юморист вышел на связь, чтобы рассказать, в каком он состоянии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Максима Галкина.

Выяснилось, что Максим Галкин попал в аварию в Юрмале – поранил руку и теперь вынужден носить гипс.

Я ехал на велосипеде, соблюдая все правила. Никакого алкоголя в крови, ехал по главной дороге. Но, к сожалению, водитель, который двигался по второстепенной дороге, внезапно выехал на главную, не остановившись, и я врезался в него,

– рассказал россиянин.

В то же время добавил, что это не мешает ему продолжать работать.

