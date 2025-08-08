Укр Рус
8 августа, 14:45
Максима Галкина сбила машина: как он выглядит сейчас

София Хомишин
Основні тези
  • Максим Галкин попал в ДТП в Юрмале, поранил руку и теперь носит гипс.

Максим Галкин попал в ДТП. Российские СМИ писали, якобы в результате этого он получил серьезную травму.

Поэтому, юморист вышел на связь, чтобы рассказать, в каком он состоянии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Максима Галкина.

Выяснилось, что Максим Галкин попал в аварию в Юрмале – поранил руку и теперь вынужден носить гипс.

Я ехал на велосипеде, соблюдая все правила. Никакого алкоголя в крови, ехал по главной дороге. Но, к сожалению, водитель, который двигался по второстепенной дороге, внезапно выехал на главную, не остановившись, и я врезался в него,
– рассказал россиянин.

В то же время добавил, что это не мешает ему продолжать работать.

Что известно о позиции Максима Галкина относительно войны в Украине?

  • С начала полномасштабного вторжения России в Украину Максим Галкин и его жена, певица Алла Пугачева, покинули Россию. Супруги переехали в Израиль и публично высказались против войны.
  • Сам юморист неоднократно осуждал российскую агрессию, а также заявлял о желании поддерживать Украину. В частности, он признавался, что несколько лет изучает украинский язык и хочет выступить с концертом в Киеве, "если позволят".
  • Россия признала шоумена Максима Галкина иностранным агентом.
  • Однако, следует помнить, что после оккупации Крыма в 2014 году Галкин выступал на полуострове и позволял себе шутки об украинцах. Поэтому его позиция вызывает неоднозначную реакцию у части украинского общества.