Кардинальная смена профессии в 47 лет: Маша Ефросинина поразила всех своей новой работой

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина откровенно рассказала о кризисном периоде в своей жизни и неожиданном повороте в карьере. Звезда призналась, что из-за войны лишилась ряда проектов, но зато получила шанс осуществить давнюю мечту.

На своей странице в инстаграме Ефросинина призналась, что еще несколько месяцев назад все ее наработки начали рушиться. Из-за постоянных обстрелов сорвались съемки пилотного эпизода нового шоу, ведь студии были разбомблены. К тому же спонсоры массово расторгли договоры, поскольку их склады с продукцией были полностью уничтожены.

У меня все начало рушиться несколько месяцев назад. Все, над чем я работала – мой фестиваль и мои новые проекты. Киевская новая реальность обнуляет почти каждый план... Вот один из примеров: мы не можем снять пилотный выпуск нового шоу, потому что несколько студий, которые мы сначала искали, а потом договаривались – были полностью разбомблены,

– поделилась Маша.

Маша Ефросинина / фото из инстаграма

Она также добавила, что финансовая сторона ее проектов тоже пострадала. Однако вместо привычного отчаяния ведущая почувствовала спокойное принятие ситуации.

Спонсоры отзывают договоры, потому что у них уничтожены склады с продукцией – им даже нечего рекламировать. Но, к своему абсолютному удивлению, я не впала в присущее мне ранее отчаяние – похоже, эти четыре с половиной года все-таки научили меня принятию – делай все, что можешь, и будь, что будет,

– призналась знаменитость.

Маша Ефросинина / фото из инстаграма

В это освободившееся время Ефросинина решила вспомнить о своем давнем желании. Она рассказала, что всегда сожалела о нереализованной актерской карьере, ведь когда-то у нее было много предложений.

Во время выступлений я часто признавалась, что сожалею о том, что не сделала актерскую карьеру, хотя у меня было множество возможностей и несколько очень интересных предложений. Я даже несколько лет играла на сцене театра на Подоле... Но я всегда выбирала телеэфир... И знаете что? Я подумала: почему бы мне в 47 лет не возобновить занятия по актерскому мастерству? Для себя! Чтобы начать путь к своей мечте!

– отметила звезда.

Маша Ефросинина / фото из инстаграма

Только что она решилась на этот шаг, и она получила неожиданное предложение, которое изменило все. Сейчас Маша активно работает на съемочной площадке в горах.

Я, пожалуй, во второй раз в Карпатах за всю войну... Плюс еще провела сутки в Закарпатье, там вообще впервые побывала... Ну что вам сказать – теперь я абсолютно понимаю тех людей, кто перестроил свой образ жизни так, чтобы постоянно перемещаться между этим регионом и своим домом, чтобы переключаться и не сойти с ума,

– подытожила новоиспеченная актриса.

Маша Ефросинина / фото из инстаграма

Недавно Фагот выступил с острой критикой в адрес Маши Ефросининой, в частности упомянув ее прежнюю позицию по поводу языка.







