Что известно о Маше Кондратенко, которая выдавала себя за Klavdia Petrivna

Маша Кондратенко – украинская певица, которая долгое время боролась за место в шоубизнесе. Первую настоящую славу ей принес трек "Ванька-встанька", который сразу стал народным хитом.

Маша Кондратенко родом из Харькова. Родилась в обычной семье, однако родители прилагали все усилия, чтобы дочь демонстрировала свой талант на различных конкурсах. Девушка занималась в балетной школе и участвовала в спектаклях. Каким был путь Кондратенко к славе, что известно о сотрудничестве с Klavdia Petrivna и где она сейчас, читайте в материале Show 24.

Карьера певицы и актрисы

В 2012 году девушка пришла на проект "Голос. Дети" и стала участницей команды Олега Скрипки.

Маша Кондратенко – Happy New Year ("Голос. Дети"): смотрите видео онлайн

Тогда шоу дало Маше веру в то, что девочка из "простой семьи" имеет шанс на успех. И уже через 10 лет певицу пригласили на "Голос страны", а ее тренерами стали Потап и Настя. Однако победить исполнительнице так и не удалось.

Мария Кондратенко – All the good girls go to hell: смотрите видео онлайн

В 2015 году звезда начала сотрудничать с продюсером Юрием Фалесой, который ранее занимался предательницей Ани Лорак и Микой Ньютон. Кондратенко переехала из Харькова в Киев и поступила в столичную эстрадно-цирковую академию искусств.

Маша Кондратенко / Фото из инстаграма певицы

Сначала продюсер придумал девушке сценическое имя Magic, однако популярность к певице так и не пришла, а через несколько лет контракт с Фалесой завершился. Тогда же Кондратенко попробовала себя в сфере актерства и получила роль в сериале "Школа".

Звезды "Школы" / Фото из инстаграма певицы

Позже звезда выступала под псевдонимами Marichka и Маша Краш. Как известно, именно Артем Пивоваров отказал Кондратенко от идеи со сценическими именами и она провернулась к тому, которое ей дали при рождении. За время полномасштабной войны презентовала несколько треков, которые называют байрактарщиной: "Ванька-встанька", "Медведи-балалайки", "Люли-люли". Хотя эти песни критикуют больше всего, именно они собрали миллионные просмотры, а к самой певице пришла такая желанная популярность.

Маша Кондратенко – "Ванька-встанька": смотрите видео онлайн

Почему Маша Кондратенко выдавала себя за Klavdia Petrivna

В феврале прошлого года Klavdia Petrivna (Соломия Опрышко), одержала победу в номинации "Дебют года" премии "Золотая Заря Лирум". Однако забирать награду на сцену вышла Маша Кондратенко в загадочном образе. Тогда девушка не раскрыла никаких карт, а просто опубликовала фотографии с церемонии в соцсетях.

Маша Кондратенко опубликовала фото с наградой Klavdia Petrivna / Скриншот из инстаграм-сторис

Ранее исполнительница выложила в свой тикток видео, где намекнула, что именно она является певицей Klavdia Petrivna. Свое видео певица подписала строчкой из песни "Я счастлива!".

В одном из интервью Машу спрашивали, действительно ли она скрывается за образом самой загадочной личности шоубизнеса, однако девушка ни опровергла, ни подтвердила этого.

Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Я пока что, знаете, такая – буду держать загадку,

– сказала певица.

В августе этого года Klavdia Petrivna вместе с Машей Кондратенко выпустили песню "Їде дах", а также представили клип. Этот совместный трек звезд опроверг слухи о том, что Маша скрывается под образом анонимной певицы.

Klavdia Petrivna и Маша Кондратенко – "Їде дах": смотрите видео онлайн

Впоследствии Маша призналась, почему выдавала себя за Klavdia Petrivna. Как оказалось, девушки хорошо дружат. По ее словам, это была специально придуманная авантюра.

Это наша с Клавдией Петровной тайна, наша общая авантюра. Ей предшествовала интересная история, произошедшая, как раз когда мы подружились. Мы совместно нашли классный творческий коннект и, думаю, через несколько лет я захочу рассказать об этом во всех деталях. Но пока мы сохраняем интригу и даем простор для фантазии аудитории,

– отметила артистка.

Где сейчас и чем занимается Маша Кондратенко

Девушка живет в Украине, продолжает творить и выпускать новые песни. Она делится развлекательным контентом в соцсетях и не забывает приобщать аудиторию к сборам на ВСУ. К слову, недавно певица анонсировала первый сольный концерт, который состоится 15 марта в 2025 году в Киеве.

Отметим, что в этом году Маша Кондратенко приняла участие в Национальном отборе на Евровидение-2025 и прошла в финал с песней No time to cry. На днях она поделилась частью трека.

No time to cry – сверхэмоциональная и сверхважная песня. Даже не представляете насколько,

– отметила певица.

Уже 8 февраля пройдет финал Нацотбора, где и станет известно, представит ли Кондратенко Украину на Евровидении.