MELOVIN женится: что известно о военном, который сделал ему предложение в центре Киева
- Украинский певец MELOVIN обручился с военнослужащим Петром Злотей, который сделал ему предложение на майдане Независимости в Киеве.
- Петр Злотя, который служит боевым медиком, планирует стать пластическим хирургом и занимается волонтерством, в частности сбором средств для побратимов.
Украинский певец MELOVIN обручился с украинским военнослужащим. Петр Злотя сделал артисту предложение прямо в центре Киева.
Что известно о партнере MELOVIN, его военной службе и отношениях с артистом – смотрите далее в материале 24 Канала.
В 2022 году Петр Злотя добровольно присоединился к армии.
Я долго думал, идти или нет. Совесть грызла, но если честно, я не хотел. Впрочем когда увидел, что творится в Буче, понял, что выхода нет. Сначала пробовал в ТРО, там записали мой номер, но предупредили, что я слишком молод, поэтому вряд ли меня возьмут. Решил идти в ТЦК,
– рассказывал военный в интервью "Радио Свободе".
В армии Петр имеет позывной "Матадор". Сначала он работал поваром, как и в гражданской жизни, но после четырех месяцев службы сменил направление и стал боевым медиком. Сейчас Злотя работает санитарным инструктором эвакуационного отделения медицинской роты в/ч А 0989.
Мой путь боевого медика начался еще во время несения службы в тыловой части в Одессе, когда по многим причинам понял, что по образовательной специальности работать не смогу. У меня был наставник, который подтянул быстро знания по тактической медицине. Посетил несколько курсов в Украине и за рубежом, наработал много практических навыков. Осенью перевелся в боевую бригаду санитарным инструктором, где служу на стабпункте – работа очень важная и кропотливая,
– поделился военный в комментарии бренду camotec.
27 сентября этого года Петру исполнилось 24 года.
Военнослужащий поступил в МГУ на врачебную специальность, ведь планирует стать пластическим хирургом. Кроме того, он занимается волонтерством и проводит сборы для собратьев.
Что известно об отношениях Петра Злоти с MELOVIN?
- 23 ноября певец опубликовал пост, где сообщил, что Петр сделал ему предложение на площади Независимости в Киеве.
- Военный подарил Константину Бочарову (настоящее имя MELOVIN) кольцо и большой букет красных роз.
Петр Злотя сделал предложение MELOVIN / Фото из инстаграма артиста
- Как известно, оба мужчины являются бисексуалами. MELOVIN сделал каминг-аут в 2021 во время музыкального фестиваля Atlas Weekend, а Петр Злотя рассказал о своей ориентации уже во время полномасштабной войны. Он написал в ЛГБТ-милитари, позволив опубликовать свою историю и фото у них на странице.
Мне стало намного легче, я понял, что меня принимают таким, каким я есть. Я тогда рассказал, что я гей. Прошел год, я много думал об этом. И понял, что я обманываю – я не гей, мне нравятся и парни, и девушки,
– рассказывал военный.
- Сколько именно MELOVIN и Петр были вместе до предложения – неизвестно, ведь они не афишировали свои отношения.