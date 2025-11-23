MELOVIN женится: что известно о военном, который сделал ему предложение в центре Киева

Украинский певец MELOVIN обручился с украинским военнослужащим. Петр Злотя сделал артисту предложение прямо в центре Киева.

Что известно о партнере MELOVIN, его военной службе и отношениях с артистом – смотрите далее в материале 24 Канала.

Интересно Где сейчас крестная мама Зеленской – Елена Кравец

В 2022 году Петр Злотя добровольно присоединился к армии.

Я долго думал, идти или нет. Совесть грызла, но если честно, я не хотел. Впрочем когда увидел, что творится в Буче, понял, что выхода нет. Сначала пробовал в ТРО, там записали мой номер, но предупредили, что я слишком молод, поэтому вряд ли меня возьмут. Решил идти в ТЦК,

– рассказывал военный в интервью "Радио Свободе".

В армии Петр имеет позывной "Матадор". Сначала он работал поваром, как и в гражданской жизни, но после четырех месяцев службы сменил направление и стал боевым медиком. Сейчас Злотя работает санитарным инструктором эвакуационного отделения медицинской роты в/ч А 0989.

Петр Злотя / Фото из инстаграма военного

Мой путь боевого медика начался еще во время несения службы в тыловой части в Одессе, когда по многим причинам понял, что по образовательной специальности работать не смогу. У меня был наставник, который подтянул быстро знания по тактической медицине. Посетил несколько курсов в Украине и за рубежом, наработал много практических навыков. Осенью перевелся в боевую бригаду санитарным инструктором, где служу на стабпункте – работа очень важная и кропотливая,

– поделился военный в комментарии бренду camotec.

27 сентября этого года Петру исполнилось 24 года.

Военнослужащий поступил в МГУ на врачебную специальность, ведь планирует стать пластическим хирургом. Кроме того, он занимается волонтерством и проводит сборы для собратьев.

Что известно об отношениях Петра Злоти с MELOVIN?

23 ноября певец опубликовал пост, где сообщил, что Петр сделал ему предложение на площади Независимости в Киеве.

Военный подарил Константину Бочарову (настоящее имя MELOVIN) кольцо и большой букет красных роз.

Петр Злотя сделал предложение MELOVIN / Фото из инстаграма артиста

Как известно, оба мужчины являются бисексуалами. MELOVIN сделал каминг-аут в 2021 во время музыкального фестиваля Atlas Weekend, а Петр Злотя рассказал о своей ориентации уже во время полномасштабной войны. Он написал в ЛГБТ-милитари, позволив опубликовать свою историю и фото у них на странице.

Мне стало намного легче, я понял, что меня принимают таким, каким я есть. Я тогда рассказал, что я гей. Прошел год, я много думал об этом. И понял, что я обманываю – я не гей, мне нравятся и парни, и девушки,

– рассказывал военный.