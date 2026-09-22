Show24 Мировые знаменитости Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун порадовала поклонников фотографией с мужем и детьми в день второй годовщины свадьбы
22 сентября, 19:50
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Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун умилила фото с мужем и детьми в годовщину свадьбы

София Хомишин

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун отметила особую дату вместе со своим мужем Джейком Бонджови. Супруги празднуют вторую годовщину свадьбы.

По этому поводу британская актриса опубликовала в инстаграме милые кадры со своим любимым и трогательно обратилась к нему.

На фото Милли и Джейк стоят спиной к камере на расстоянии друг от друга. При этом внимательные подписчики заметили на снимке их детей. Дочь сидит на руке у актрисы, а Джейк, вероятно, держит на руках их маленького сына.

Также знаменитость поделилась романтическим видео, на котором танцует вместе с мужем.

Публикацию она дополнила искренним признанием в любви. Актриса отметила, что отношения с Бонджови полностью изменили ее жизнь.

Мы женаты два года. Ох, как же ты изменил мою жизнь. Дж, я люблю, люблю, люблю тебя. За то, что мы всегда идем в такт нашему собственному ритму,
– нежно написала Браун.

Кстати, совсем недавно стало известно, что Милли Бобби Браун и ее 24-летний муж во второй раз стали родителями. Супруги усыновили еще одного ребенка.