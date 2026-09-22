Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун умилила фото с мужем и детьми в годовщину свадьбы

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун отметила особую дату вместе со своим мужем Джейком Бонджови. Супруги празднуют вторую годовщину свадьбы.

По этому поводу британская актриса опубликовала в инстаграме милые кадры со своим любимым и трогательно обратилась к нему.

На фото Милли и Джейк стоят спиной к камере на расстоянии друг от друга. При этом внимательные подписчики заметили на снимке их детей. Дочь сидит на руке у актрисы, а Джейк, вероятно, держит на руках их маленького сына.

Также знаменитость поделилась романтическим видео, на котором танцует вместе с мужем.

Публикацию она дополнила искренним признанием в любви. Актриса отметила, что отношения с Бонджови полностью изменили ее жизнь.

Мы женаты два года. Ох, как же ты изменил мою жизнь. Дж, я люблю, люблю, люблю тебя. За то, что мы всегда идем в такт нашему собственному ритму,

– нежно написала Браун.

Кстати, совсем недавно стало известно, что Милли Бобби Браун и ее 24-летний муж во второй раз стали родителями. Супруги усыновили еще одного ребенка.