Песни в сопровождении оркестра и невероятные дуэты: MONATIK поразил шоу в Национальной опере Украины

Вчера, 4 декабря, MONATIK отыграл последний концерт из серии "IV". Артист выступил в Национальной опере Украины. Любимые хиты прозвучали в сопровождении Национального президентского оркестра под руководством дирижера Максима Гусака.

"IV" – это серия концертов в честь выхода четвертого сольного альбома MONATIK "Вечно танцующий человек". 11 февраля он выступил в КВЦ "Парковый", 4 июля – в Украинском Доме, а 20 сентября – во Дворце спорта. Редакция 24 Канала побывала на вчерашнем шоу в Национальной опере Украины. Как оно прошло, читайте в материале.

Перед концертом MONATIK объявил минуту молчания по погибшим в результате войны России против Украины. Позже артист вышел на сцену и начал выступление с песни "Вечно танцующий человек".

Перед каждой композицией Дмитрий декламировал чувственные стихи. В сопровождении оркестра прозвучали треки, которые обожают украинцы: I.D., "А что?", "Так умеешь только ты", "О тебе", If you know what I mean, "То, от чего без ума", "Сильно", "Мокрая", "Каждый раз", "Кружит" и другие.

На сцене Национальной оперы Украины прозвучали и дуэты. MONATIK и Jerry Heil исполнили песню "Вымолил". Также Дмитрий пригласил Джамалу. Они спели совместно песню "Кличу", которая вышла в прошлом году.

Среди посетителей концерта были не только поклонники MONATIK, но и знаменитости, в частности Надя Дорофеева с Михаилом Кацуриным, Владимир Дантес, Алексей Дурнев, Даша Квиткова, Сабина Мусина, ROXOLANA, Александра Зарицкая (KAZKA), Алексей Гороховский, Владимир Завадюк, Александр Педан с женой и сыном, Екатерина Сильченко, Евгений Янович, Екатерина Усик, Руслан Багинский, Екатерина Осадчая, Иван Фролов и другие.

В комментарии 24 Каналу журналистка Владислава Подлесная поделилась, что впечатления от концерта невероятные. Девушке понравилось, как песни MONATIK звучали вместе с Национальным президентским оркестром.

Очень интересно было наблюдать за каждым, кто был на сцене: и за командой MONATIK, и за бэк-вокалом, и за оркестром, а также за дополнениями к каждому номеру. Например, когда на сцену вышла балерина. Это было неожиданно, хотелось увидеть, как Дмитрий подает эту песню и как она ее исполняет,

– рассказала Владислава.

По словам Подлесной, атмосфера шоу действительно запомнилась, в частности то, как зрители поддерживали MONATIK: пели вместе с ним, взаимодействовали, танцевали.

Запомнились дуэты с Jerry Heil, Джамалой, а также с оперной певицей. И это, кстати, было максимально неожиданно. Было интересно наблюдать, как будет развиваться песня в таком звучании. Что еще очень было круто – это смена сцены после антракта. После появления вот этих всех люстр атмосфера стала уютнее,

– отметила журналистка.

В конце концерта MONATIK поблагодарил семью, команду, всех присутствующих и Вооруженные Силы Украины.