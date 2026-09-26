Украина выбрала своего представителя на Детском Евровидении-2026

Сегодня состоялся финал национального отбора на Детское Евровидение-2026, в ходе которого была определена победительница. Ею стала талантливая Эрика Колесниченко, покорившая сердца жюри и зрителей.

Грандиозный финал национального отбора состоялся сегодня, 26 сентября. По итогам голосования победительницей стала 11-летняя Эрика Колесниченко с песней "Не колыбельная", сообщает Суспильне. Юная исполнительница набрала 11 баллов: 5 баллов от звездного жюри и 6 баллов от зрителей. Всего в приложении Дія за участников проголосовало более 77 тысяч украинцев.



Финал национального отбора Детского Евровидения-2026 / Суспильне

Ведущими яркого финала стали Тимур Мирошниченко, Анна Тулева и представительница Украины на Детском Евровидении-2023 Анастасия Димид. Судейские кресла заняли музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) и певица SKYLERR. На сцене также зажигали звездные гости: alyona alyona, Кажанна и Светлана Тарабарова.

Теперь Эрика Колесниченко готовится представлять Украину на международной арене. Финал конкурса состоится 24 октября 2026 года на Мальте.

Эрика Колесниченко победила на национальном отборе на Детское Евровидение-2026: смотрите видео

Напомним, в прошлом году представительница Украины София Нерсесян заняла почетное второе место с песней "Motanka".