"Я не могу иметь детей": Каменских поразила признанием о 4 неудачных ЭКО и фейковом разводе

Звездная чета Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских дали обширное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, которая ранее выехала из РФ и получила статус "иноагента". В ходе беседы артисты сделали ряд неожиданных заявлений о своем браке, пиаре вокруг разрыва отношений и неудачных попытках забеременеть.

Во время интервью российской журналистке артисты ошеломили признанием относительно постоянных слухов об их разводе. Как выяснилось, супруги вовсе не планируют расторгать брак. Свое предыдущее загадочное заявление о разрыве они сделали намеренно, чтобы привлечь больше внимания к воссоединению их музыкального дуэта.

Как муж и жена. Мы никогда не говорили, что развелись, и не писали об этом. Там не было слова "развод". (Мы это сделали), чтобы усилить эффект. Эффект возвращения дуэта. Мне кажется, что даже очень хорошо получилось. Я не думаю, что это прямо-таки манипуляция. Все эти слухи о разводе, которые не имеют к нам никакого отношения. Мы решили сыграть на этом,

– заявила Каменских.

Помимо темы отношений, певица впервые откровенно прокомментировала постоянные слухи о своей беременности. Настя призналась, что пока не может и не хочет иметь детей. Она рассказала, что прошла крайне сложный путь, пытаясь забеременеть с помощью медицины, поскольку испытывала сильное давление со стороны общества.

Я не могу иметь детей. Точнее, не так. Я не могу иметь детей и я не хочу их иметь. Это навязанная история. Мне казалось, что я не полноценная женщина, если у тебя нет детей. Скажем так, меня сносило от этой мысли. И у нас не получалось. Я обратилась к специалистам, я сделала четыре ЭКО и пять инсеминаций. Этого было достаточно, чтобы понять… Это вообще бомба из гормонов. Я не понимаю, как я выдержала это психологически,

– поделилась артистка.

Потап и Настя Каменских / фото из инстаграма

Потап поддержал откровенность жены перед камерой, подчеркнув важность быть честной, несмотря на ужасные комментарии и давление Суспильне. Сама же Каменских уверяет, что сейчас чувствует себя полноценной и без материнства. По ее словам, она не верит в полное бесплодие, но принимает свой нынешний жизненный этап.

Как ты вообще можешь быть полноценной без детей? Ведь во всем есть свои плюсы и минусы. И я, кстати, не верю в бесплодие. Да, у меня есть свои нюансы, но это не то, что влияет на мою неспособность иметь детей. Я делаю вывод, что Вселенная, Бог не хочет давать мне такой опыт. Вместо ребенка у меня могут быть и карьера, и песни,

– подытожила певица.

Напомним, что Алексей Потапенко и Настя Каменских сыграли громкую свадьбу в мае 2019 года, хотя официально расписались еще осенью 2018-го. До бракосочетания пара много лет скрывала свой роман от публики. Их совместная творческая история началась еще в 2006 году с создания сверхпопулярного дуэта "Потап и Настя", и с тех пор они являются неотъемлемой частью жизни друг друга как на сцене, так и за ее пределами.

Еще когда Настю Каменских застали в Юрмале с округлым животиком, в сети предполагали, что это не более чем попытка привлечь внимание и обычный фейк. Однако Потап окончательно удивил публику, сделав странное заявление о беременности певицы от другого мужчины. После таких слов артистка едва сдерживала эмоции от стыда.