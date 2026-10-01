Наталья Могилевская приобрела новый автомобиль: какую модель выбрала певица и сколько она стоит

Украинская певица Наталья Могилевская сообщила о покупке нового автомобиля. Исполнительница показала первые снимки своей покупки – белоснежного кроссовера от популярного немецкого бренда.

На своей странице в инстаграме артистка поделилась фотографиями нового автомобиля. Как видно по фирменному логотипу на багажнике, Могилевская остановила свой выбор на модели Audi Q5. На опубликованных фотографиях можно подробно рассмотреть белоснежный кузов автомобиля, а также частично увидеть салон, который отличается светлыми кожаными сиденьями и стильным рулем.

Наталья Могилевская / скриншот из видео

По словам певицы, процесс оформления и покупки машины полностью соответствовал ее ожиданиям.

Ну что, наконец-то могу показать ее вам. Вот так выглядит результат нашей истории. Я очень довольна, что весь процесс прошел без лишних волнений и, главное, что все получилось так, как я хотела,

– рассказала певица в своем блоге.

В Украине цена на Audi Q5 существенно варьируется в зависимости от года выпуска и комплектации. За новый кроссовер в официальных автосалонах придется отдать от 2,3 до 3 миллионов гривен. На вторичном рынке подержанную модель нескольких предыдущих лет можно найти за 20–30 тысяч долларов (ориентировочно 800 тысяч – 1,2 миллиона гривен).