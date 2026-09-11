Снуп Догг боится лошадей, а Николь Кидман – бабочек: какие странные страхи есть у знаменитостей
Кажется, у знаменитостей должен быть иммунитет к страху. Они спокойно выходят на красные дорожки, выступают перед тысячами людей и прыгают с самолетов. Но стоит выключить камеры –, как выясняется, что даже самая смелая звезда может убежать от… бабочки.
"24 Канал" собрал самые странные фобии знаменитостей. Возможно, вы тоже боитесь того же, что и Снуп Догг? Или у вас есть общий страх с Тиной Кароль?
Снуп Догг
Snoop Dogg / Фото из инстаграма
Рэпер признавался, что боится лошадей и даже избегал сцен с ними в своих клипах. Других животных, по его словам, он не боится – а вот с лошадьми дружба не сложилась.
Адель
Адель / Фото из инстаграма
У страха Адель есть вполне конкретная история: в детстве чайка выхватила у нее мороженое и поцарапала плечо. После такого сложно называть этих птиц милыми.
Николь Кидман
Николь Кидман / Фото из инстаграма
Кидман боится бабочек еще с детства. Актриса даже пыталась преодолеть фобию в специальном павильоне, но бабочки победили.
Мэттью Макконехи
Мэттью Макконахи / Фото из инстаграма
Макконаги боится вращающихся дверей, а еще не любит туннели. Звучит как страх, который сложно объяснить, пока не увидишь, как кто-то нервно обходит двери за несколько метров.
Джонни Депп
Джонни Депп / Фото из инстаграма
Деппа пугают клоуны – с их гримом, неестественными улыбками и вообще странной способностью стоять рядом и просто смотреть на тебя. После его киноролей это особенно иронично.
Тина Кароль
Тина Кароль / Фото из инстаграма
Тина Кароль признавалась, что больше всего боится высоты. В то же время певица пытается бороться со страхом и даже выступала на большой высоте без страховки
Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / Фото из инстаграма
Матвиенко боится лифтов из-за неприятного опыта в детстве, когда она часто в них застревала. Поэтому лестница для нее – не наказание, а вполне нормальный способ передвижения.
Андре Тан
Андре Тан / Фото из инстаграма
Украинский дизайнер Андре Тан также признавался, что боится змей. Причем довольно прямо называл их тем животным, которое точно не захотел бы брать в руки.
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