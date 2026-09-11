Show24 Эксклюзивы о звездах Снуп Догг боится лошадей, а Николь Кидман – бабочек: какие странные страхи есть у знаменитостей
11 сентября, 06:30
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Снуп Догг боится лошадей, а Николь Кидман – бабочек: какие странные страхи есть у знаменитостей

Людмила Онуфреив

Кажется, у знаменитостей должен быть иммунитет к страху. Они спокойно выходят на красные дорожки, выступают перед тысячами людей и прыгают с самолетов. Но стоит выключить камеры –, как выясняется, что даже самая смелая звезда может убежать от… бабочки.

"24 Канал" собрал самые странные фобии знаменитостей. Возможно, вы тоже боитесь того же, что и Снуп Догг? Или у вас есть общий страх с Тиной Кароль?

Снуп Догг


Snoop Dogg / Фото из инстаграма

Рэпер признавался, что боится лошадей и даже избегал сцен с ними в своих клипах. Других животных, по его словам, он не боится – а вот с лошадьми дружба не сложилась.

Адель


Адель / Фото из инстаграма

У страха Адель есть вполне конкретная история: в детстве чайка выхватила у нее мороженое и поцарапала плечо. После такого сложно называть этих птиц милыми.

Николь Кидман


Николь Кидман / Фото из инстаграма

Кидман боится бабочек еще с детства. Актриса даже пыталась преодолеть фобию в специальном павильоне, но бабочки победили.

Мэттью Макконехи


Мэттью Макконахи / Фото из инстаграма

Макконаги боится вращающихся дверей, а еще не любит туннели. Звучит как страх, который сложно объяснить, пока не увидишь, как кто-то нервно обходит двери за несколько метров.

Джонни Депп


Джонни Депп / Фото из инстаграма

Деппа пугают клоуны – с их гримом, неестественными улыбками и вообще странной способностью стоять рядом и просто смотреть на тебя. После его киноролей это особенно иронично.

Тина Кароль


Тина Кароль / Фото из инстаграма

Тина Кароль признавалась, что больше всего боится высоты. В то же время певица пытается бороться со страхом и даже выступала на большой высоте без страховки

Тоня Матвиенко


Тоня Матвиенко / Фото из инстаграма

Матвиенко боится лифтов из-за неприятного опыта в детстве, когда она часто в них застревала. Поэтому лестница для нее – не наказание, а вполне нормальный способ передвижения.

Андре Тан


Андре Тан / Фото из инстаграма

Украинский дизайнер Андре Тан также признавался, что боится змей. Причем довольно прямо называл их тем животным, которое точно не захотел бы брать в руки.

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