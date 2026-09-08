Оля Фреймут сходила с дочерью на концерт в Лондоне и показала их похожие образы

44-летняя телеведущая Оля Фреймут вместе со своей младшей дочерью, 9-летней Евдокией, побывала на концерте популярной девичьей группы Katseye в Лондоне.

Фреймут опубликовала в инстаграме несколько снимков с этого вечера.

Для концерта мама и дочь выбрали похожие образы. Обе надели серые топы и джинсы, после чего устроили небольшую фотосессию. Судя по фото, Евдокия была в восторге от выступления и активно подпевала любимым песням.

И так, пусть Бог благословит даже злых девочек. На концерте Katseye с Евдокией,

– написала телеведущая, использовав строку из песни группы.

Что известно о Katseye?

Katseye – международная девичья группа, созданная в рамках реалити-шоу Dream Academy. Ее участниц отобрали из более чем 120 тысяч претенденток.

В состав Katseye вошли шесть девушек: Манон Баннерман, София Лафортеза, Даниэла Аванзини, Лара Радж, Меган Скиендил и Юнче Чон. Участницы представляют разные страны и культуры, что стало одной из особенностей коллектива.

Историю создания группы показали в документальном сериале Netflix "Pop Star Academy: Katseye". А уже в августе 2024 года Katseye выпустили дебютный мини-альбом SIS (Soft Is Strong). Широкую популярность группе принесла песня Gnarly, которая в 2025 году стала вирусной в TikTok.

Кстати, недавно Оля Фреймут впервые за долгое время появилась вместе со своей мамой.