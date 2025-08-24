Новая фотосессия Оли Цибульской вызвала волну обсуждений в соцсетях. Фото шокировали часть пользователей и спровоцировали критику.

После этого сама певица рассказала, что она хотела передать своим проектом. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Цибульской.

Так, на фотографиях Ольга позировала в черной вышитой рубашке. На голове артистки – терновый венок, а в руках и даже во рту – пшеница. Эти элементы не случайны: они несут глубокий символизм.

За наш язык сегодня убивают. А он прорастает, как рожь между камнями. Потому что каждое наше слово – то зерно, из которого всходит будущее. Язык и хлеб – это корни, которое живет несмотря на все. Мы сеем на полях, где еще вчера рвались мины. Мы сеем любовь в сердцах своих детей,

– написала под фотографиями артистка.

В то же время не все поняли замысел команды, которая работала над фотосессией, поэтому в комментариях на Цибульскую вылилось немало хейта.

"Как-то неприятно на это смотреть. Непонятный символизм. Такие фотографии оскорбляют женщину как украинку";

"Пожалуйста, удалите этот ужас";

"Картинка просто трэш, это противно. Как будто постер к какому-то хоррору".

Как Оля Цибульская отреагировала на критику?

На фоне хейта исполнительница обратилась к поклонникам в инстаграм-сторис. Она объяснила, что хотела донести через свои фотографии. По словам Ольги, терновый венок на ее голове символизирует боль и трудности, но также показывает жизнь, которая прорастает даже через препятствия.

Этот образ создан не для эпатажа, а для того, чтобы наконец говорить на языке символов и знаков с теми, кто не слышит слова... Кто-то пишет, что чувствует отвращение. Именно такое отвращение, которое мы закладывали в этот проект, чувствуют сегодня миллионы украинцев, когда снова на улице слышат русский, когда видят, как наш язык искажают, перекручивают, когда его стирают. Мне важно, чтобы это отвращение прозвучало для нас сейчас не как шок, а как зеркало. Посмотрите, что чувствует душа, когда у нее забирают голоса,

– отметила Оля Цибульская.

Кроме того, она добавила, что благодарна всем, кто отрефлексировал и вступил в дискуссию относительно арт-проекта.