Папа Алёны Омаргалиевой растрогал архивными фото дочерей: как изменились сёстры за годы

Отец украинской певицы Алены Омаргалиевой Константин поделился архивными снимками с дочерьми – артисткой и ее младшей сестрой Анастасией Омаргалиевой.

Фотографии он опубликовал на своей странице в TikTok, добавив к видео песню группы "Скрябин" "Старые фотографии". На публикацию уже отреагировали обе дочери Константина Омаргалиева.

На фото можно увидеть, как за эти годы изменились сестры и их отец. На первом кадре Алена и Анастасия еще совсем юные, а на втором – уже взрослые девушки. В то же время даже второе фото сейчас можно назвать архивным, ведь с тех пор во внешности сестер также произошли изменения.

Папа Алены Омаргалиевой показал архивные фото с дочерьми / Фото из TikTok

Алена отреагировала на пост отца в комментариях огоньками и смайликом с сердечками, а Анастасия оставила смайлики с влюбленными глазами и розовым сердцем.

Алена и Анастасия Омаргалиевы отреагировали на публикацию отца / Скриншот из TikTok

С тех пор Алена успела отрастить более длинные волосы. Певица также не скрывает, что регулярно посещает косметолога и следит за своей внешностью. В частности, ранее она рассказывала об увеличении губ.

Изменился и образ ее младшей сестры. Раньше у Анастасии были черные волосы, а теперь она носит светлый оттенок.

Алена Омаргалиева с сестрой / Фото из инстаграма Анастасии Омаргалиевой

Алена Омаргалиева неоднократно подчеркивала, что семья является для нее важной опорой, источником тепла и местом силы. Свою любовь к близким артистка также демонстрирует в творчестве.

Так, в июне Алена выпустила песню "Зійшла зоря". В клипе на эту композицию певица собрала за одним большим столом всю свою семью: родителей, сына, сестру, дядю, тетю и племянниц.