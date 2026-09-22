Больше никакого ИИ: известная певица стала голосом "Красного мака" и исполнила песню на концерте

Вирусный трек "Красный мак", который этим летом взорвал все музыкальные чарты, наконец обрел реальное звучание. Популярная украинская певица SKYLERR объявила, что теперь именно она будет исполнять эту песню.

Композиция "Красный мак" изначально была создана с помощью искусственного интеллекта. Однако цифровое исполнение не помешало песне стать настоящим феноменом и завоевать любовь миллионов украинцев. Теперь же хит наконец-то обретет живое звучание.

Певица SKYLERR официально сообщила, что отныне будет исполнять "Красный мак" вместе с группой Kavabanga Depo Kolibri. Об этом артистка заявила прямо со сцены во время своего недавнего концерта, где сразу же исполнила первый фрагмент новой версии вживую.

Песня, которая теперь будет звучать на всех моих концертах и будет в нашем исполнении. Песня, которую за это лето полюбили миллионы людей. За это время Kavabanga Depo Kolibri написали песню "Красный мак", которую вы все прекрасно знаете в исполнении искусственного интеллекта,

– поделилась звезда со слушателями.

Впоследствии в своем инстаграме SKYLERR добавила, что их команда сознательно отказалась от цифрового звучания в пользу настоящих эмоций и живой музыки. Артисты уже активно готовят полноценную премьеру обновленного трека.

Никакого искусственного интеллекта, для вас мы оживили главный хит этого года! Живая музыка, живое исполнение, хоры и все, все, все,

– написала исполнительница.

Скалейр / скриншот из инстаграма

Стоит напомнить, что "Красный мак" стал абсолютным рекордсменом. В августе 2026 года песня уверенно держалась на первом месте в украинском музыкальном чарте YouTube, а также возглавляла топ-100 отечественного Apple Music.