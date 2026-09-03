Победительница шоу "Холостяк" Инна Белен крестила дочь: первые кадры с обряда

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень крестила дочь Киру. Девочка родилась 28 апреля 2026 года.

А 3 сентября Инна поделилась в инстаграме снимками с этого важного дня. На крестины Киры собрались родные и близкие Инны и ее мужа Ивана, а также крестные родители девочки.

Белень призналась, что этот день был наполнен любовью, и обратилась к доченьке с теплыми словами. Она пожелала Кире здоровья, светлой судьбы и любви, а также помолилась, чтобы Господь всегда оберегал ее.

Отныне у тебя есть твои земные ангелы – крестные родители, которые будут рядом, любить тебя и оберегать на твоем жизненном пути. Молюсь, чтобы Господь всегда держал тебя под Своей защитой, даровал здоровье, светлую судьбу и много любви. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, моя маленькая девочка,

– написала Инна.

Для самой Белень это крещение стало особенным еще и потому, что раньше она никогда не была на подобном таинстве. Фактически первое крещение, которое Инна увидела, стало крещением ее собственной дочери. К слову, ранее Белень рассказывала и о выборе имени для девочки. Назвать Киру предложил ее муж Иван.

Тем временем победительница 12-го сезона шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая готовится к свадьбе с любимым.