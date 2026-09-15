Голый в Лас-Вегасе, наркотики и бурные романы: каким был принц Гарри до Меган Маркл

Принц, дворцы, лучшие школы и бабушка-королева – казалось бы, что еще нужно для беззаботного детства? В случае с принцем Гарри эта формула дала серьезный сбой. За годы до знакомства с Меган Маркл он успел пережить смерть матери, служить в Афганистане, оказаться в центре нескольких скандалов, влюбляться, расставаться и регулярно обеспечивать работу британским таблоидам.

По случаю дня рождения принца Гарри "24 Канал" предлагает вспомнить несколько фактов из его жизни, которые показывают герцога Сассекского совсем не таким, каким его можно было себе представить по официальным королевским портретам.

Мальчик, который рано узнал, что такое внимание прессы





Принц Гарри и принцесса Диана / Фото Getty Images



Гарри родился 15 сентября 1984 года и был вторым сыном тогдашних принца Чарльза и принцессы Дианы. Его детство сложно назвать обычным даже по королевским меркам: развод родителей, постоянное внимание прессы, а затем трагедия, которая фактически разделила его жизнь на "до" и "после".

Когда в 1997 году Диана погибла в автокатастрофе в Париже, Гарри было всего 12 лет. Через несколько дней он вместе с братом Уильямом шел за гробом матери во время похоронной процессии, за которой наблюдали миллионы людей. Позже Гарри неоднократно говорил о том, насколько сильно смерть матери повлияла на его жизнь.

Учился в Итоне, но идеальным учеником точно не был

Гарри, как и его старший брат, учился в престижном Итонском колледже – одном из самых известных учебных заведений Великобритании. Но если кто-то представил себе образцового принца, который по вечерам читает Шекспира у камина, – зря.

В своих мемуарах "Spare" Гарри признался, что в подростковом возрасте употреблял марихуану, а в 17 лет попробовал кокаин. По его словам, это не доставило ему особого удовольствия – ему скорее хотелось почувствовать себя по-другому.

И это был далеко не последний случай, когда юность принца становилась поводом для британской прессы.

Костюм, который преследует его уже более 20 лет

В 2005 году 20-летний Гарри пришел на костюмированную вечеринку в форме нациста со свастикой на рукаве.

Фотография попала на первые полосы газет, после чего принц публично извинился. Значительно позже Гарри называл этот случай одной из самых больших ошибок своей жизни.

А в мемуарах "Spare" он добавил еще одну скандальную деталь: по его версии, перед вечеринкой он колебался между двумя костюмами и позвонил Уильяму и Кейт за советом. Гарри утверждает, что именно они поддержали вариант с нацистской формой. Это, конечно, его версия событий.

А потом был Лас-Вегас

Если казалось, что после истории с костюмом Гарри решил больше никогда не испытывать нервы Уикингемского дворца, то нет.

В 2012 году в сети появились фотографии обнаженного принца из гостиничного номера в Лас-Вегасе. По сообщениям СМИ, компания играла в бильярд на раздевание, а фотографии одного из самых известных мужчин Великобритании каким-то чудом – кто бы мог подумать – оказались в прессе.

Военная служба



Принц Гарри в армии / Фото Getty Images



Но параллельно он действительно воевал. На фоне всех вечеринок легко забыть другой факт: Гарри десять лет служил в британской армии и дважды побывал в Афганистане. Во время второй командировки он был пилотом-стрелком вертолета Apache. В книге "Spare" Гарри написал, что во время боевых миссий убил 25 боевиков "Талибана". Это признание вызвало отдельную волну критики – в частности из-за того, как принц описал свой опыт войны.

Именно военный опыт впоследствии стал важной частью его публичной деятельности. В 2014 году Гарри основал Invictus Games – международные спортивные соревнования для раненых и травмированных военнослужащих и ветеранов.

Его первая большая любовь длилась годами

Задолго до Меган Маркл в жизни Гарри была Челси Дэви. Они познакомились в 2004 году, когда принц проходил часть своей службы в Африке. Их отношения с перерывами длились примерно семь лет. Гарри летал к Челси, они вместе появлялись на публике, расставались, мирились – словом, все было почти как у обычной молодой пары. Если не считать папарацци у дверей. В конце концов именно публичность стала одной из главных проблем.

Позже Дэви рассказывала, что внимание СМИ было для нее слишком интенсивным, пугающим и неприятным. Окончательно пара рассталась в 2011 году. При этом они сохранили нормальные отношения – Челси даже была гостьей на свадьбе Гарри и Меган.

Еще одна почти принцесса – Крессида Бонас

Следующим по-настоящему серьезным романом Гарри стали отношения с актрисой и танцовщицей Крессидой Бонас. Познакомила их, кстати, принцесса Евгения.

Они начали встречаться в 2012 году, и британская пресса довольно быстро начала примерять на Крессиду свадебное платье – метафорически, конечно. Но примерно через два года пара рассталась. И снова на фоне этой истории вновь обострилась старая проблема Гарри – безумное внимание СМИ к женщине, с которой он встречается.

В книге "Spare" Гарри рассказал и о гораздо более личной детали: именно Крессида помогла ему наконец откровенно заговорить о смерти Дианы и выплакаться из-за потери матери.

А романов и слухов было гораздо больше



Принц Гарри / Фото Getty Images



Среди женщин, с которыми его связывали, были телеведущая Кэролайн Флек, модель Флоренс Бруденелл-Брюс, певица Натали Имбрулия и другие. Часть этих историй действительно была короткими романами, часть осталась в основном материалом для таблоидов. И уже совсем незадолго до появления Меган Гарри связывали даже с Элли Голдинг. Однако подтвержденного большого романа из этой истории так и не получилось.

Кстати, о потере девственности он тоже решил рассказать сам. Гарри написал, что лишился девственности со "старшей женщиной", которая любила лошадей. Произошло это, по его словам, в поле за пабом. Сам принц назвал эпизод, который он назвал унизительным.

Но уже через несколько лет он встретил Меган, и у них началась другая история любви, которая продолжается до сих пор.