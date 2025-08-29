Принц Гарри впервые за 20 месяцев собирается увидеться с отцом, королем Чарльзом III, во время своего возвращения в Великобританию. В то же время принц Уильям против любого примирения с младшим братом.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на The Mirror. Потепление в отношениях между отцом и сыном происходит после неформального мирного саммита с представителями Букингемского дворца.

Принц Гарри должен прибыть в Лондон 8 сентября – в третью годовщину смерти королевы Елизаветы II. Герцог Сассекский примет участие в благотворительном мероприятии WellChild Awards, которое давно поддерживает.

Король Чарльз III находится в Великобритании и не планирует совершать зарубежный визит до конца сентября. Отец и сын не виделись с начала 2024 года, когда монарх лечился от рака.

Сейчас понятно, что обе стороны намерены это сделать. Никто не делает вид, что более широкие семейные проблемы решены, но начинать надо с Чарльза и Гарри. Впервые за долгое время существует настоящее ощущение, что примирение достижимо. Команда принца Гарри и дворец открыли линию связи, и есть все основания надеяться, что отец и сын увидятся, когда герцог вернется в Лондон в сентябре,

– сказал источник.

Он добавил, что речь идет о личном разговоре между отцом и сыном, приоритет – конфиденциальность и достоинство. Также важно обеспечить то, чтобы они были открытыми к дальнейшему диалогу.

Жена принца Гарри, Меган Маркл, останется в США вместе с их двумя детьми, Арчи и Лилибет. Король Чарльз III не видел внуков с июня 2022 года.

Что известно о примирении Гарри и Чарльза?