Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк знакомы уже около 15 лет. За это время они построили крепкую семью, поженились и стали родителями двоих детей.

У Евгении и Джека была интересная и увлекательная история любви. Show 24 предлагает вспомнить их путешествие от пары до счастливых родителей.

К слову Как выглядели свадьбы украинских звезд: волшебные архивные фото, которых вы могли не видеть

Знакомство и влюбленность

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились, когда ей было 20, а мужчине – 24. Они встретились во время отдыха на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Тогда Джек работал официантом в одном из баров Ливерпуля. Однако пара признавалась – они влюбились друг в друга с первого взгляда.



Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото из инстаграма принцессы Евгении

В июне 2011 года принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые вышли в свет как пара и появились на Royal Ascot.

Влюбленные не спешили со свадьбой и думали прежде всего о карьере. В 2013 году принцесса Евгения переехала в Нью-Йорк, где работала в Paddle8. Бруксбэнк остался в Лондоне, поэтому паре пришлось поддерживать отношения на расстоянии. Около двух лет они общались по видеосвязи.



Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото из инстаграма принцессы Евгении

Бракосочетание и рождение детей

В 2016 году принцесса Евгения вернулась в Лондон. Она с Бруксбэнком посещала различные события и не скрывала этих отношений. А уже в январе 2018 пара обручилась во время отпуска в Никарагуа.

12 октября 2018 года принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там также поженились принц Гарри и Меган.



Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото Getty Images

25 сентября 2020 года супруги объявили, что ждут рождения первенца. Уже в феврале следующего года на свет появился их сын Август Филипп Хоук Бруксбэнк.

В январе 2023 принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк сообщили, что ждут рождения второго ребенка. В мае у них родился второй сын, которого назвали Эрнестом.



Сыновья принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка / Фото из инстаграма принцессы Евгении