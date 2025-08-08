Прошли испытание расстоянием: волшебная история любви принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка
- Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились в 2008 году на горнолыжном курорте в Швейцарии и поддерживали отношения на расстоянии, когда Евгения переехала в Нью-Йорк в 2013 году.
- Пара поженилась в октябре 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке и имеет двух сыновей: Августа, рожденного в феврале 2021 года, и Эрнеста, рожденного в мае 2023 года.
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк знакомы уже около 15 лет. За это время они построили крепкую семью, поженились и стали родителями двоих детей.
У Евгении и Джека была интересная и увлекательная история любви. Show 24 предлагает вспомнить их путешествие от пары до счастливых родителей.
Знакомство и влюбленность
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились, когда ей было 20, а мужчине – 24. Они встретились во время отдыха на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Тогда Джек работал официантом в одном из баров Ливерпуля. Однако пара признавалась – они влюбились друг в друга с первого взгляда.
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото из инстаграма принцессы Евгении
В июне 2011 года принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые вышли в свет как пара и появились на Royal Ascot.
Влюбленные не спешили со свадьбой и думали прежде всего о карьере. В 2013 году принцесса Евгения переехала в Нью-Йорк, где работала в Paddle8. Бруксбэнк остался в Лондоне, поэтому паре пришлось поддерживать отношения на расстоянии. Около двух лет они общались по видеосвязи.
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото из инстаграма принцессы Евгении
Бракосочетание и рождение детей
В 2016 году принцесса Евгения вернулась в Лондон. Она с Бруксбэнком посещала различные события и не скрывала этих отношений. А уже в январе 2018 пара обручилась во время отпуска в Никарагуа.
12 октября 2018 года принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там также поженились принц Гарри и Меган.
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото Getty Images
25 сентября 2020 года супруги объявили, что ждут рождения первенца. Уже в феврале следующего года на свет появился их сын Август Филипп Хоук Бруксбэнк.
В январе 2023 принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк сообщили, что ждут рождения второго ребенка. В мае у них родился второй сын, которого назвали Эрнестом.
Сыновья принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка / Фото из инстаграма принцессы Евгении