Пивоваров – акушер, а Федишин – экономист: у кого учились украинские звезды

Следует понимать, что лишь немногим из известных артистов удалось легко проложить путь к карьере и популярности. Почти все они учились на совершенно других специальностях, однако судьба все же привела их на сцену.

Если вы до сих пор не знаете, кем на самом деле работают известные украинские знаменитости, то далее в материале 24 Канал раскроет все секреты.

Кем по профессии являются самые популярные звезды

Артем Пивоваров

Не так давно из соцсетей стало известно, что не все поклонники артиста знают, по какой специальности он учился. Итак, певец получил образование фельдшера-акушера. Он даже трижды присутствовал при родах, а затем три года проработал в реанимации в отделении анестезиологии.

Но и это еще не все. Пивоваров по образованию также является экологом, ведь он окончил Харьковский национальный университет городского хозяйства.

Артем Пивоваров / Фото 24 Канала

Александр Пономарев

А у этого артиста техническая специальность. В свое время певец учился на механика и работал на заводе.

Александр Пономарев / Фото из инстаграма

Юлия Санина

В Киевском национальном университете им. Т. Шевченко фронтвумен группы The Hardkiss получила филологическое образование, а магистратуру закончила по специальности "культурология".

Юлия Санина / Фото из инстаграма певицы

Alyona alyona

У рэперши два образования – педагогическое и психологическое. В свое время она работала продавщицей, кассиршей и уборщицей. А когда ей был 21 год, девушка даже устроилась на работу в коллекторскую компанию.

alyona alyona / Фото из инстаграма

Игорь Кондратюк

Украинский продюсер обожает науку. Кондратюк окончил физический факультет Киевского национального университета и стал специалистом по оптике.

Кроме того, в его послужном списке есть научные статьи, а в 1996 году даже защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Исследование физико-химической природы элементарных процессов молекулярного распознавания методами ЯМР, колебательной спектроскопии и компьютерного моделирования".

Игорь Кондратюк / Фото из инстаграма продюсера

Ирина Федишин

После окончания школы знаменитость поступила во Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где получила экономическое образование. Но любовь к музыке так все-таки взяла верх, и в итоге Федишин стала певицей.

Ирина Федишин / Фото из инстаграма певицы

Напомним, недавно Ирина Федишин сообщила о третьей беременности. Знаменитость пока не призналась, будет ли это мальчик или девочка.

Виктор Бронюк

Лидер группы "ТИК" в свое время получил педагогическое образование. В Барском педагогическом училище артист получил специальность художника-дизайнера и учителя изобразительного искусства и труда.

Виктор Бронюк / Фото из инстаграма певца

Андрей Кузьменко

Музыкант учился во Львовском медицинском институте, однако чувствовал, что медицина – это не его призвание. Но родители настояли, чтобы сын закончил учебу, и он все-таки стал стоматологом.

Андрей проработал год по специальности, а затем бросил эту профессию.

Кузьма Скрябин / Фото из инстаграма

Ольга Горбачева

Певица и бывшая жена продюсера Юрия Никитина получила образование учительницы иностранного языка, ведь это была ее детская мечта. Она усердно изучала иностранные языки, но в итоге выбрала карьеру звезды.

Ольга Горбачева / Фото из инстаграма певицы

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