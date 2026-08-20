Show24 Эксклюзивы о звездах Вы могли не знать об этих местах: самые красивые клипы, после которых захочется путешествовать по Украине
20 августа, 09:00
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Вы могли не знать об этих местах: самые красивые клипы, после которых захочется путешествовать по Украине

София Хомишин

Украинские артисты не раз доказывали, что для съемки красивого клипа не обязательно уезжать за границу. Горы, море, старинные замки, острова и даже соляная пустыня – все это можно увидеть в разных уголках Украины.

На экране эти места выглядят особенно живописно и в очередной раз напоминают о том, насколько разнообразна наша страна. А после просмотра некоторых клипов так и хочется собрать чемодан и отправиться туда в путешествие. Далее в материале 24 Канала мы показываем самые красивые музыкальные клипы, снятые в Украине.

Так, Карпаты стали главным украшением клипа Златы Огневич и Юли Юриной на песню "Беньки-бубеньки". Видео снимали в Верховине на Прикарпатье, показав живописные горы, леса и особую атмосферу края.

В клипе также появилась гуцулка Анна Васильевна Макивничук, которая в свое время снималась в легендарном фильме "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Ее появление стало символическим мостиком между поколениями и украинским культурным наследием.

Злата Огневич и Юля Юрина – "Беньки-бубеньки": смотрите видео онлайн

Еще один атмосферный клип из Карпат – "Трембита знает" от Vlad Darwin и Сергея Лазановского. Команда снимала видео в течение двух суток, работая на рассвете и во время заката. На горной поляне специально установили подиум для танцев, а в кадре появились танцовщицы "карпатского фламенко" в стилизованных костюмах.

Vlad Darwin и Сергей Лазановский – "Трембита знает": смотрите видео онлайн

Уютный Львов вечером можно увидеть в клипе группы Фиолет "Вечерний Львов". Старинная архитектура, трамваи, площадь Рынок, кафе и вечерние улицы передают тот самый настрой города, ради которого сюда приезжают туристы.

ФИОЛЕТ – "Вечерний Львов": смотрите видео онлайн

А совсем другой Львов показала группа Kalush в клипе на новую версию песни Кузьмы Скрябина "Это Львов". Главным героем видео стал 72-летний львовский историк и краевед Илько Лемко. По сюжету он теряет чемодан, а впоследствии его возвращают. В результате получился легкий и солнечный ролик о Львове и его жителях.

Скрябин и Kalush – "То є Львів": смотрите видео онлайн

Одесса тоже не раз становилась героиней украинских клипов. Один из самых атмосферных примеров – home video MONATIK на песню "Люди... Камни...", снятое режиссером Таней Муиньо.

MONATIK – "Люди... Камни...": смотрите видео онлайн

Киев во всей своей атмосферной красоте можно увидеть в клипе ROXOLANA на песню "Тримайся". Певица гуляет по любимым улицам столицы, а камера фиксирует знакомые городские пейзажи.

ROXOLANA – "Тримайся": смотрите видео онлайн

Бакота в Хмельницкой области – настоящая находка для тех, кто любит живописные украинские локации. Именно здесь GG ГуляйГород и Morphom сняли клип на совместный трек "Веснянка".

GG ГуляйГород feat. Morphom – "Веснянка": смотрите видео онлайн

Джарылгач в Херсонской области в свое время стал декорацией для клипа Златы Огневич на песню DOLONI. Остров с живописными пейзажами называли "украинскими Мальдивами", и видео хорошо передает его необыкновенную красоту.

Злата Огневич – DOLONI: смотрите видео онлайн

Необычные пейзажи Херсонской области Виталий Козловский показал в клипе "Летай". Для съемок команда отправилась к розовому Лемурийскому озеру, Сивашу и соляной пустыне, которая меняет цвет от белого до розового.

Виталий Козловский – "Летай": смотрите видео онлайн

Олешковские пески стали декорацией для клипа NAVKA на народную песню "Чи ви, люди, спите спите". Бескрайние песчаные просторы придали видео особую атмосферу и показали Херсонскую область с совершенно другой стороны.

NAVKA – "Чи ви, люди, спите спите": смотрите видео онлайн

А настоящей кинематографической декорацией для клипа Marie Cheba "С тобой" стал Подгорецкий замок на Львовщине. Замок был построен в 1635–1640 годах, а сегодня он является памятником архитектуры эпохи позднего ренессанса и барокко. Его старинная архитектура прекрасно дополнила лирическое настроение видео.

Marie Cheba – "С тобой": смотрите видео онлайн

Что важно отметить, что украинские локации привлекали внимание не только отечественных артистов. Ранее мы также рассказывали о мировых звездах, которые снимали свои клипы в Украине, среди них – Эд Ширан, Майли Сайрус, Imagine Dragons и другие.