Вы могли не знать об этих местах: самые красивые клипы, после которых захочется путешествовать по Украине

Украинские артисты не раз доказывали, что для съемки красивого клипа не обязательно уезжать за границу. Горы, море, старинные замки, острова и даже соляная пустыня – все это можно увидеть в разных уголках Украины.

На экране эти места выглядят особенно живописно и в очередной раз напоминают о том, насколько разнообразна наша страна. А после просмотра некоторых клипов так и хочется собрать чемодан и отправиться туда в путешествие. Далее в материале 24 Канала мы показываем самые красивые музыкальные клипы, снятые в Украине.

Так, Карпаты стали главным украшением клипа Златы Огневич и Юли Юриной на песню "Беньки-бубеньки". Видео снимали в Верховине на Прикарпатье, показав живописные горы, леса и особую атмосферу края.

В клипе также появилась гуцулка Анна Васильевна Макивничук, которая в свое время снималась в легендарном фильме "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Ее появление стало символическим мостиком между поколениями и украинским культурным наследием.

Злата Огневич и Юля Юрина – "Беньки-бубеньки": смотрите видео онлайн

Еще один атмосферный клип из Карпат – "Трембита знает" от Vlad Darwin и Сергея Лазановского. Команда снимала видео в течение двух суток, работая на рассвете и во время заката. На горной поляне специально установили подиум для танцев, а в кадре появились танцовщицы "карпатского фламенко" в стилизованных костюмах.

Vlad Darwin и Сергей Лазановский – "Трембита знает": смотрите видео онлайн

Уютный Львов вечером можно увидеть в клипе группы Фиолет "Вечерний Львов". Старинная архитектура, трамваи, площадь Рынок, кафе и вечерние улицы передают тот самый настрой города, ради которого сюда приезжают туристы.

ФИОЛЕТ – "Вечерний Львов": смотрите видео онлайн

А совсем другой Львов показала группа Kalush в клипе на новую версию песни Кузьмы Скрябина "Это Львов". Главным героем видео стал 72-летний львовский историк и краевед Илько Лемко. По сюжету он теряет чемодан, а впоследствии его возвращают. В результате получился легкий и солнечный ролик о Львове и его жителях.

Скрябин и Kalush – "То є Львів": смотрите видео онлайн

Одесса тоже не раз становилась героиней украинских клипов. Один из самых атмосферных примеров – home video MONATIK на песню "Люди... Камни...", снятое режиссером Таней Муиньо.

MONATIK – "Люди... Камни...": смотрите видео онлайн

Киев во всей своей атмосферной красоте можно увидеть в клипе ROXOLANA на песню "Тримайся". Певица гуляет по любимым улицам столицы, а камера фиксирует знакомые городские пейзажи.

ROXOLANA – "Тримайся": смотрите видео онлайн

Бакота в Хмельницкой области – настоящая находка для тех, кто любит живописные украинские локации. Именно здесь GG ГуляйГород и Morphom сняли клип на совместный трек "Веснянка".

GG ГуляйГород feat. Morphom – "Веснянка": смотрите видео онлайн

Джарылгач в Херсонской области в свое время стал декорацией для клипа Златы Огневич на песню DOLONI. Остров с живописными пейзажами называли "украинскими Мальдивами", и видео хорошо передает его необыкновенную красоту.

Злата Огневич – DOLONI: смотрите видео онлайн

Необычные пейзажи Херсонской области Виталий Козловский показал в клипе "Летай". Для съемок команда отправилась к розовому Лемурийскому озеру, Сивашу и соляной пустыне, которая меняет цвет от белого до розового.

Виталий Козловский – "Летай": смотрите видео онлайн

Олешковские пески стали декорацией для клипа NAVKA на народную песню "Чи ви, люди, спите спите". Бескрайние песчаные просторы придали видео особую атмосферу и показали Херсонскую область с совершенно другой стороны.

NAVKA – "Чи ви, люди, спите спите": смотрите видео онлайн

А настоящей кинематографической декорацией для клипа Marie Cheba "С тобой" стал Подгорецкий замок на Львовщине. Замок был построен в 1635–1640 годах, а сегодня он является памятником архитектуры эпохи позднего ренессанса и барокко. Его старинная архитектура прекрасно дополнила лирическое настроение видео.

Marie Cheba – "С тобой": смотрите видео онлайн

Что важно отметить, что украинские локации привлекали внимание не только отечественных артистов. Ранее мы также рассказывали о мировых звездах, которые снимали свои клипы в Украине, среди них – Эд Ширан, Майли Сайрус, Imagine Dragons и другие.