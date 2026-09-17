Селена Гомес тронула всех признанием о браке с Бенни Бланко: "Он мне нужен"

Уже 27 сентября певица Селена Гомес и музыкальный продюсер Бенни Бланко будут отмечать первую годовщину свадьбы.

И в преддверии важной даты певица решила приоткрыть завесу своей личной жизни. В интервью журналу People она рассказала об их отношениях и о том, как любимый влияет на нее.

Селена откровенно призналась, что их чувства ничуть не угасли. По словам звезды, они с Бенни "до сих пор находятся на этапе медового месяца".

Так замечательно иметь рядом человека, который искренне тебя слушает и принимает тебя такой, какая ты есть, независимо от твоего настроения или того, каким выдался день,

– поделилась знаменитость.

Она также добавила, что Бенни очень жизнерадостный, веселый и спонтанный. "Он мне нужен, и я его люблю", – добавила Гомес.

Интересно, что отношения с Бланко повлияли на Селену не только в романтическом плане. Наблюдая за его легким отношением к жизни, она стала меньше все обдумывать и обрела большую уверенность в себе.

Он не давит на меня, чтобы я была такой. Он просто вдохновляет меня становиться такой,

– пояснила артистка.

Кстати, звездная семья, похоже, уже задумывается о пополнении. Недавно Селена порадовала подписчиков трогательным фото с младенцем и призналась, что однажды очень хочет стать мамой.