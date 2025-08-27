Ветеран и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый недавно дал откровенное интервью, в котором рассказал о разводе, изменах в отношениях и интимной жизни с бывшей. Несмотря на то, что пара имела договоренность не разглашать деталей, после выхода видео их разрыв стали массово обсуждать в сети. И это уже не первый громкий развод в шоу-бизнесе.

Из-за публичных обвинений, конфликты в публичном пространстве, судебные разборки и т.д. звездные разводы становятся предметом общественного обсуждения. В материале Show 24 узнавайте о других историях знаменитостей, которые превратились в скандалы.

Алина Шаманская и Руслан Ханумак

В начале 2023 года Алина Шаманская объявила о разводе с мужем, Русланом Ханумаком. Поводом для этого заявления стало фото юмориста с Анной Алхим.

Сначала блогерша не давала развернутых комментариев по поводу женитьбы, но в этом году в интервью с Машей Ефросининой впервые призналась, что настоящей причиной разрыва стало то, что он ударил сына по лицу. До этого, по словам Шаманской, Ханумак переписывался с другими, а она испытывала абьюз и эмоциональные качели. Также блогер заявила, что подала в суд на бывшего мужа из-за нарушения договоренностей относительно сына.

Руслан Ханумак в ответ заявил, что не будет оправдываться и назвал бредом, клеветой и выдумкой все то, о чем бывшая жена рассказала в интервью.



Бывшие звездные пары / Фото из инстаграма звезд

Дзидзьо и SLAVIA

Весной 2021 года певица SLAVIA дала откровенное интервью, в котором рассказала о проблемах в браке с мужем. Примерно через месяц Дзидзьо объявил о разводе с женой. К тому времени они уже почти год не жили вместе.

За этим публику ждала серия интервью Ярославы, где она рассказывала о сложных отношениях с мужем, его отстраненность и постоянные недоразумения.

Слухи о романе Дзидзьо с Олей Цибульской, громкие заявления, резкие комментарии – разборки пары продолжались долгое время. Но впоследствии они примирились, а когда SLAVIA вышла замуж и стала мамой – Михаил поздравил ее с пополнением.



Владимир Остапчук и Елена Войченко

В 2007 году Владимир Остапчук женился на Елене Войченко, в браке у них родилось двое детей. Долгое время пара считалась образцовой, пока в 2019 году не всплыла информация об их разводе. Впоследствии шоумен подтвердил разрыв.

Через несколько месяцев Елена Войченко прервала молчание и намекнула на измены со стороны мужа, которые произошли еще во время ее второй беременности. Поговаривают, что причиной их развода на самом деле стал роман шоумена с Кристиной Горняк.

Долгое время Владимир и Елена выясняли отношения и вопросы опеки над детьми в публичном пространстве. В 2022 году скандал разгорелся снова – бывшие вспоминали о психологических расстройствах друг у друга и сыпали различными упреками.

В январе 2023 года Владимир Остапчук признался, что жалеет о "глупостях", которых наделал после первого брака и развода. Вероятно, сейчас его отношения с Еленой наладились.



Саша Бо и Игорь Пустовит

Летом 2021 года блогер Саша Бо сообщила о разводе с Игорем Пустовитом. Через несколько месяцев вышло ее большое интервью, в котором она рассказала о постоянной критике со стороны бывшего мужа, угрозы и их ссоры.

В свою очередь, Игорь Пустовит также пошел на интервью, где рассказал свою версию брака. Он сказал, что имел стокгольмский синдром – именно это стало причиной того, почему Игорь не ушел от жены раньше. Развод блогеров еще долго обсуждали в соцсетях.



Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк

В октябре 2023 года Евгения Эмеральд заявила, что разводится с мужем после года в браке. Впоследствии она сказала, что страдала от домашнего насилия, которое началось еще до их бракосочетания. Евгения пожаловалась на оскорбления и угрозы со стороны Евгения Стипанюка, заявила об изменах. Впоследствии состоялись суды, согласно которым мужчине запретили видеться с дочерью и приближаться к самой Эмеральд.

Недавно Евгения Эмеральд сообщила, что помирилась с мужем. В частности, для того, чтобы он мог видеться с дочерью. По словам бывшей военной, Стипанюк обратился к психологу и перестал употреблять алкоголь.



