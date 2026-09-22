"Словила хит за хитом": Дядя Жора раскрыл гонорары украинских селеб и назвал самую топовую звезду

Слушать о закулисных тайнах шоу-бизнеса и узнавать о финансах звезд – это всегда особое удовольствие для зрителей. Шоумен и продюсер Дядя Жора недавно предоставил такую возможность своим поклонникам и откровенно раскрыл все карты.

Дядя Жора в интервью BLIK.ua рассказал, сколько сейчас стоит выступление украинских артистов на корпоративах, как изменились праздники во время полномасштабной войны и кто из исполнителей оказался на пике популярности.

Продюсер поделился тем, как трансформировался ивент-бизнес с началом полномасштабного вторжения. По его словам, после длительной паузы и периода исключительно благотворительных мероприятий украинцы все же вернулись к частным праздникам, хотя и в более скромном формате.

Все равно есть дни рождения детей, жен, родителей. Свадьбы тоже никто не отменял. Причем много свадеб – и военных, и гражданских. Жизнь продолжается. Празднуют не так широко, как раньше. У нас были мероприятия, которые мы называли "Песня года": за один вечер могло выступить по 8 артистов. Сейчас скромнее,

– говорит артист.



Дядя Жора раскрыл гонорары украинских артистов / Фото из инстаграма звезды

Самой интересной частью разговора стали конкретные цифры. Дядя Жора озвучил, сколько стоит 45-минутное выступление артистов разного уровня на корпоративах или свадьбах. Ранее Дядя Жора говорил, что среди самых дорогих украинских артистов были MONATIK, Верка Сердючка, Макс Барских. Сейчас, говорит артист, практически ничего не изменилось.

Плюс-минус так же. Если говорить в среднем, чтобы не конкретизировать каждого, топы – это 20 тысяч долларов и выше. Кто-то 50 минут, кто-то часок, кто-то 40 минут. Но классика – это 45 минут, полноценное выступление на корпоративе,

– говорит шоумен.

Он также раскрыл расценки для менее известных исполнителей и новичков, чьи треки только начинают набирать популярность в сети. По его словам, эти артисты получают 10 тысяч долларов.

Кто-то меньше, кто-то чуть больше. Начинающим платят от 3 тысяч долларов и выше. Бывает, что артист только появляется с одной песней. Еще вчера было 1500 долларов, а тут песня взлетела – все, уже 3 – 4 тысячи. Если у песни более 10 миллионов просмотров – это уже "хит", который должен знать каждый второй-третий,

– раскрыл секреты артист.

Также шоумен назвал имя артистки, на которую сейчас наблюдается наибольший спрос среди заказчиков, и к которой сложнее всего попасть из-за плотного графика.

Алена Омаргалиева сейчас в топе. Выпускает хит за хитом – несколько хитов подряд, и сейчас у нас постоянно спрашивают о ней. Особенно летом, когда сезон свадеб: то фестиваль, то массовое мероприятие, то еще что-то,

– поделился Дядя Жора.



Алена Омаргалиева в топе украинских исполнителей / Фото из инстаграма звезды

А вот в киноиндустрии с гонорарами артистов ситуация несколько иная. Ранее известный украинский актер заявил, что у него "нищенская профессия", и признался, сколько зарабатывает в месяц.