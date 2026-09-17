"Там очень странная история": Слава Соломка впервые рассказал о самоубийстве родного брата

Известный украинский телеведущий Слава Соломка впервые рассказал о мучительной семейной трагедии. Шоумен рассказал о самоубийстве своего старшего брата по отцовской линии и раскрыл странные обстоятельства, с которыми столкнулся во время общения с его семьей.

Славу воспитывала только мама, а своего родного отца он никогда не видел. Однако уже во взрослом возрасте ведущий решил разыскать его семью. Тогда он и узнал, что у него есть старший брат и сестра по отцовской линии. Но познакомиться с братом так и не суждено было – в 2019 году в семье произошла страшная трагедия.

Слава Соломко с мамой / фото из открытых источников

Во время интервью для проекта"Наедине с Гламуром" Соломка откровенно признался, что его брат покончил с собой. Ведущий попытался узнать подробности у жены покойного, но столкнулся с неожиданной реакцией и откровенной ложью.

Мой старший родной брат еще в 2019 году повесился. Он покончил с собой. Там была очень странная история. Я нашел жену моего брата, у него есть дети, то есть мои племянники. Я встретился с ней, спросил, что произошло, хотя я и так уже знал… Эта жена говорит, что у него были проблемы с сердцем, он умер из-за проблем с сердцем, и обещает прислать его фото. Я приезжаю вечером домой и вижу, что она полностью удалила переписку и заблокировала меня. Для меня это было странно, и странно, почему она не сказала правду,

– поделился Слава.

Впоследствии шоумену все же удалось встретиться со своей сводной сестрой. Он попытался расспросить ее о причинах такого рокового шага брата, но разговор оказался слишком болезненным для женщины.

Позже я встретился со своей сестрой, она старше меня. Когда я спросил, почему умер брат, у нее глаза наполнились слезами, ком в горле, она начала плакать. Говорит, что не хочет об этом говорить. А мне странно, что его жена ничего не сказала…

– вспоминает Соломка.

Слава Соломка / фото из инстаграма

Напомним, что Слава Соломка приобрел популярность как телеведущий утренних развлекательных шоу. Зрители привыкли видеть его всегда жизнерадостным, улыбчивым и с неизменным фирменным галстуком-бабочкой, поэтому такие откровенные признания о сложных семейных драмах стали для многих поклонников настоящей неожиданностью.