Лидер группы ТНМК предположил, почему София Ротару молчит о войне: "Есть свои нюансы"
- Фагот предположил, что молчаливая позиция Софии Ротару относительно войны связана с наличием активов на оккупированных территориях.
- С начала полномасштабного вторжения Фагот не общался с Ротару, но виделся с ее сыном Русланом Евдокименко.
Вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) знаком с Софией Ротару. Он предположил, почему певица выбрала молчаливую позицию во время полномасштабного вторжения России против Украины.
Фагот высказался о молчании Ротару относительно войны в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.
Фагот признался, что давно не общался с Софией Ротару. Вокалист группы ТНМК предположил, что певица выбрала молчаливую позицию во время полномасштабного вторжения из-за того, что имеет активы на оккупированных территориях.
Мы давно не общались, и, наверное, с начала полномасштабного вторжения наши пути не пересекались. Насколько я понимаю, там есть свои нюансы. Возможно, она осторожна из-за того, что имеет немало активов на оккупированных территориях. И эти вопросы пока не решены,
– отметил Фагот.
Певец рассказал, что во время войны виделся с сыном Ротару Русланом Евдокименко.
Мы оба байкеры. Как-то на Рождество пересекались у общих друзей,
– поделился он.
Иван Красовский вступился за Софию Ротару
Напомним, ранее заслуженный артист Украины Иван Красовский встал на защиту Софии Ротару, которую критикуют из-за молчания о российско-украинской войне.
"София Ротару всегда была осторожной личностью. Она не выступает для кого-то и столько сделала для культуры, что, возможно, имеет право молчать", – отметил он.