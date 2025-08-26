Вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) знаком с Софией Ротару. Он предположил, почему певица выбрала молчаливую позицию во время полномасштабного вторжения России против Украины.

Фагот высказался о молчании Ротару относительно войны в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

Фагот признался, что давно не общался с Софией Ротару. Вокалист группы ТНМК предположил, что певица выбрала молчаливую позицию во время полномасштабного вторжения из-за того, что имеет активы на оккупированных территориях.

Мы давно не общались, и, наверное, с начала полномасштабного вторжения наши пути не пересекались. Насколько я понимаю, там есть свои нюансы. Возможно, она осторожна из-за того, что имеет немало активов на оккупированных территориях. И эти вопросы пока не решены,

– отметил Фагот.

Певец рассказал, что во время войны виделся с сыном Ротару Русланом Евдокименко.

Мы оба байкеры. Как-то на Рождество пересекались у общих друзей,

– поделился он.

Иван Красовский вступился за Софию Ротару

Напомним, ранее заслуженный артист Украины Иван Красовский встал на защиту Софии Ротару, которую критикуют из-за молчания о российско-украинской войне.

"София Ротару всегда была осторожной личностью. Она не выступает для кого-то и столько сделала для культуры, что, возможно, имеет право молчать", – отметил он.