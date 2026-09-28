"Хотели, чтобы ребенок был красивым и сильным": Соломия Витвицкая впервые стала мамой и раскрыла оригинальное имя

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно впервые стала мамой, поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда вместе с мужем выбрала для малыша оригинальное и символичное украинское имя.

Радостное событие в семье ведущей произошло 26 сентября. Звезда уже поделилась с поклонниками первыми фотографиями из роддома, однако имя новорожденного сына держала в секрете. Теперь же Соломия решила приоткрыть завесу тайны и рассказать в инстаграме, как они с мужем, Алексеем Ситайлом, назвали мальчика.

Супруги сознательно искали именно украинское, благозвучное и крепкое имя. В конце концов, остановились на варианте Устим, который предложил муж ведущей. Как оказалось, за этим выбором стоит особый символизм.

Мы с Олексой хотели именно украинское имя – красивое, сильное и такое, которое подойдет нашему сыну. Устим – имя, которое предложил Олекса. А позже мы выяснили, что оно происходит от латинского "justus" – "справедливый", для нас это стало особенно символично, ведь свою жизнь и профессию Олекса связал с юстицией, – поделилась счастливая мама.

Ножки сына Соломии Витвицкой / фото из инстаграма

К слову, до военной службы муж телеведущей работал юристом и судебным экспертом.

Интересно, что с именем родители определились буквально перед самыми родами. Соломия шутит, что малыш как будто почувствовал это и сразу решил появиться на свет. Кроме того, дата рождения мальчика также оказалась очень символичной – 26 сентября. По словам Витвицкой, знакомые подсказали ей, что, согласно цифровой психологии, люди, рожденные 26-го числа, обладают чрезвычайно обостренным чувством справедливости, что идеально дополняет значение имени Устим.