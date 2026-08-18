Ирма Витовская рассказала, какими увлечениями удивляет ее 15-летний сын

Ирма Витовская рассказала, как у нее складываются отношения с сыном, который находится в подростковом возрасте. Актриса отметила, что мальчик уже формирует свои интересы и задумывается о будущем образовании.

Об этом она рассказала в беседе с Алиной Доротюк. Ирма Витовская призналась, что у сына совсем другие интересы, чем у нее самой.

Так, по словам артистки, ее ребенок увлекается точными науками, а больше всего сына тянет к физике и химии. Среди любимых предметов также биология и математика. Как вспоминает Ирма, эти дисциплины не были сильной стороной Ореста в гимназии. Однако после занятий с репетитором он буквально влюбился в них.

Еще два класса. А дальше предстоит выбирать. Его интересует космос. Его интересует искусственный интеллект. Его интересуют технологии,

– раскрыла предпочтения ребенка Витовская.

Звезда также вспомнила эпизод из гастролей за рубежом. Во время поездки в Валенсию они вместе побывали в музее техники и науки имени короля Филиппа, где Орест провел почти несколько часов и не хотел уходить оттуда. По словам Витовской, сын настолько увлекся экспозицией, что она просто шла за ним по залам. Для самой актрисы это стало настоящим испытанием, ведь отдохнуть там было негде. К тому же, она не понимала всего, что рассказывал ей сын, но старалась разделить его восторг.

Интервью Ирмы Витовской Алине Доротюк: смотрите видео онлайн

Витовская не стала скрывать, что подростковый возраст сына дается ей нелегко, как и многим мамам. Актриса сталкивается с оппортунизмом и максимализмом Ореста, но понимает, насколько важно перетерпеть эти сложности ради развития личности ребенка.

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