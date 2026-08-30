Что известно о единственном сыне Тины Кароль – Вениамине, который хочет вернуться в Украину

Вениамин Огир – сын Тины Кароль и продюсера Евгения Огира, скончавшегося в 2013 году от рака. На момент свадьбы певица уже была беременна, а мальчик появился на свет 18 ноября 2008 года.

Когда умер его отец, Вениамин все понимал. Тогда его мама, звезда шоу-бизнеса, отправила 8-летнего сына учиться за границу, где он находится до сих пор, пишет 24 Канал.

Что известно о Вениамине Огире

Кароль была вынуждена принять такое решение, потому что, по ее словам, после трагедии мальчика окружили чрезмерной заботой, и она беспокоилась, что ребенок вырастет в "тепличных условиях".

Он тогда хорошо знал, что произошло. Мы ему прямо сказали. И я сказала, что он теперь единственный мужчина. Он сразу повзрослел и взял на себя какую-то ответственность, как взрослый. Это больно, но я должна была так поступить,

– говорила артистка.

Тина Кароль с сыном и мужем / Фото из сети

Так Вениамин уже много лет живет в Лондоне. Сын звездной мамы учился в престижной школе и владеет несколькими иностранными языками: английским, французским и испанским.

В свое время знаменитости очень помогла одна семья в Великобритании. Именно с ними живет юноша.

Это замечательная семья, посланная мне Господом. Когда я действительно поняла, что мне нужно решить вопросы с обучением ребенка – это было в 2014 году, – с карьерой в 2013–2014 годах, с его становлением, со всем бюджетом, коллективом и т. д., появилась эта семья, и они помогли мне во всем,

– откровенно поделилась Тина.

Вениамин Огир / Фото из сети

Исполнительница подчеркивала, что специально выбрала для сына международное сообщество, где на Вениамина не оказывает влияния именно русская среда. Известно также, что парень уже определился с профессией. Он выбрал экономику и политологию, ведь профессиональную направленность ученики выбирают еще в старших классах.

Планирует ли сын Тины Кароль вернуться в Украину?

Недавно певица рассказала, что у парня в планах вернуться на Родину, когда он закончит учебу.

Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграма певицы

Журналисты также поинтересовались, будет ли знаменитость против, если парень захочет поступить на военную службу. Певица без колебаний заявила, что с пониманием отнесется к любому решению ребенка.

Что скажет ребенок, то и будет. Он действительно умный мальчик, и он пригодится во многих сферах. И я всегда верила, что представлять Украину в будущем должны люди, которые свободно говорят на английском, свободно говорят еще на других языках. А он говорит,

– поделилась исполнительница.

Тина убеждена, что именно молодежь, имеющая опыт украинского и зарубежного образования, будет восстанавливать Украину.

Ранее звездная мама также высказалась о личной жизни своего уже взрослого сына.

По ее словам, сейчас у юноши нет отношений, а сама она с иронией оценивает свой будущий статус свекрови.

Что касается избранницы, то до этого у нас дело не дошло. Буду ужасной свекровью, просто даже не становитесь в очередь,

– в шутку добавила артистка.

Сейчас Вениамин еще в Великобритании и там продолжает развивать свои таланты. Он занимается украинскими народными танцами и недавно занял первое место на британских соревнованиях.

На днях о своем 22-летнем сыне также рассказал и третий президент Украины – Виктор Ющенко.