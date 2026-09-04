"Если бы не Тарас, не было бы Ярошенко": Денисенко рассказала, как Цимбалюк познакомил ее с мужем

Пара Натальи Денисенко и Юрия Ярошенко в настоящее время является одной из самых обсуждаемых в украинском шоу-бизнесе.

Недавно супруги стали героями нового выпуска блогера Александра Преподобного, который расспросил их об отношениях, знакомстве и семейной жизни. Видео с парой появилось в инстаграме.

Наталья рассказала, что именно Тарас Цимбалюк помог ей встретить будущего мужа. Оказалось, что Юрий и актер давно дружат.

Тарас Цимбалюк познакомил нас, Юра – его друг детства. И благодаря ему сложились наши отношения. Если бы не Тарас, сейчас я бы не была Ярошенко,

– поделилась актриса.

При этом первое впечатление Натальи от Юрия было не совсем романтичным. Она сразу обратила внимание на его внешность, но подумала, что перед ней "самовлюбленный красавчик".

Юрий же признался, что Наталка понравилась ему практически сразу.

А вот Денисенко, как оказалось, сначала даже пыталась скрыть свою симпатию. Она рассказала, что намеренно показывала Юрию свои не самые лучшие стороны, ведь была убеждена, что они все равно не будут вместе.

Юрий, впрочем, придерживается другой версии. Он убежден, что Наталья с самого начала давала понять, что он ей нравится.

Супруги также рассказали о том, как распределяют деньги в семье. У них нет ни полностью общего, ни полностью отдельного бюджета – они сочетают оба варианта. У Юрия есть дети от предыдущих отношений, и он отдельно тратит средства на них. У Натальи также есть сын от первого брака, которого финансово поддерживает ее бывший муж.

К слову, личная жизнь Тараса Цимбалюка сейчас также привлекает внимание. В настоящее время актер встречается с Еленой Светлицкой, которая является кумой Натальи Денисенко.