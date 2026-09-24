Звезда "Сумерек" Джейкоб впервые стал отцом: в семье теперь три Тейлора

Американский актер Тейлор Лотнер, который приобрел всемирную известность благодаря роли оборотня Джейкоба Блэка в культовой саге "Сумерки", впервые стал отцом. Радостной новостью звезда и его жена поделились лишь через неделю после рождения ребенка.

На своих страницах в инстаграме звездная чета опубликовала первые трогательные снимки с новорожденной. Как оказалось, девочка появилась на свет еще 16 сентября 2026 года, однако родители решили насладиться первыми днями в семейном кругу, скрывая новость от публики.

Пара решила продолжить свою необычную семейную традицию. Дочь назвали Леннон Тейлор Лотнер, а дома ласково зовут просто Ленни. Ранее жена актера шутила, что поклонники просто не поняли бы их, если бы они не дали ребенку имя Тейлор. Теперь в их доме официально три человека с этим именем.

Маленькая Тейлор / фото из инстаграма

История любви этой пары началась в 2018 году, когда их познакомила сестра актера. Осенью 2022 года влюбленные сыграли свадьбу. Поскольку после свадьбы жена взяла фамилию мужа, они стали полными тезками. Чтобы избежать путаницы, друзья в шутку называют их "Тейлор-парень" и "Тейлор-девушка".

Тейлор и Тейлор / фото из инстаграма

О том, что ждут первенца, пара объявила еще весной. Тогда 34-летний актер не скрывал эмоций и признался, что больше всего на свете мечтает стать именно папой девочки.