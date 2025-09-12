Американский писатель и историк Тимоти Снайдер получил Премию имени Василия Стуса 2025. В четверг, 11 сентября, ему вручили награду в пространстве Украинского ПЕН в Киеве.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Украинский ПЕН.

Тоже интересно Владимир Зеленский вручил Святославу Вакарчуку награду "Национальная легенда Украины"

Организаторы ежегодно присуждают премию имени Василия Стуса авторам за особый вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции, независимо от места их проживания.

Есть так много поэтов, так много авторов украинских, которые могли и могут поэзией и прозой пересказать существенную правду о войне. И поэтому мне немножко неудобно. Потому что я знаю лично так много людей, которые формулируют эту войну прозой и поэзией. Я очень благодарна. В Украине во время войны я не могу о себе, я могу только о других, у которых, в будущем и сейчас, я учусь,

– заявил Тимоти Снайдер.

Награду вручал президент Украинского ПЕН Владимир Ермоленко. Лауреат получил денежное вознаграждение и статуэтку, которую создали дизайнер Дмитрий Покрасьон и скульптор Станислав Кадочников.

Тимоти Снайдер сегодня является одним из сильнейших в мире голосов в поддержку Украины. Эта поддержка основывается на его убеждении, что тираниям надо оказывать решительное сопротивление. Примером такого сопротивления являются для Снайдера диссиденты Центрально-Восточной Европы, в том числе и Украины, – и, конечно, среди них Василий Стус. Эта премия – также знак того, насколько в Украине ценят голос Снайдера в нашу поддержку,

– сказал Ермоленко.

Церемонию проводил журналист Вадим Карпьяк. Во время события организаторы также объявили сбор средств на автомобили для отдельного отряда Центра специального назначения "Крылья Омеги".

Коротко о Тимоти Снайдере