Тина Кароль спела на концерте вместе с юной поклонницей. Их дуэт поразил публику, которая подняла громкие овации для исполнительниц.

А видео выступления за считанные часы начало набирать популярность в сети. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Тины Кароль.

Так, на своем концерте в Ровно, который состоялся 19 сентября в Городском Доме культуры, Тина Кароль подготовила для зрителей особый сюрприз. Певица пригласила на сцену 17-летнюю ровенчанку Дарью Бугайчук, свою преданную поклонницу и талантливую вокалистку. Вместе они исполнили хит "Что ты наделала", и эта неожиданная коллаборация стала одним из самых эмоциональных моментов вечера.

Я хочу, чтобы вы запомнили Дашу, любили, слушали и желали ей только успеха на сцене. Просто фантастическая исполнительница,

– сказала после их выступления Тина Кароль.

В свою очередь девушка поблагодарила певицу и подчеркнула, что та ее вдохновляет.

Кто такая Дарья Бугайчук?

Девушка в 2012 году стала участницей шоу "Голос. Дети 5": на слепых прослушиваниях 10-летняя Дарья исполнила песню "Антарктида" группы The Hardkiss. Ее талант оценили все судьи, однако девушка выбрала команду "Время и Стекло". Дарья дошла до этапа супербоев, покинув проект за шаг до прямых эфиров.

Дарья Бугайчук исполнила песню "Антарктида" группы The Hardkiss: смотрите видео онлайн

В 2018 году она стала серебряным призером Черноморских игр.

Бугайчук дважды участвовала в конкурсе Dity.Help Music, который поддерживает талантливых детей Украины. В 2025 году победила в категории "Вокалисты (16-18 лет)" с песней Тины Кароль "Что ты наделала". Жюри возглавляла сама певица, которая была поражена выступлением юной ровенчанки.