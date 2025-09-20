Фантастическая исполнительница, – Тина Кароль поразила дуэтом с полуфиналисткой "Голос дети"
- Тина Кароль выступила в дуэте с 17-летней поклонницей Дарьей Бугайчук на концерте в Ровно, исполнив хит "Что ты наделала".
- Дарья Бугайчук была участницей шоу "Голос. Дети", получила серебро на Черноморских играх и победила в конкурсе Dity.Help Music 2025 с песней Тины Кароль.
Тина Кароль спела на концерте вместе с юной поклонницей. Их дуэт поразил публику, которая подняла громкие овации для исполнительниц.
А видео выступления за считанные часы начало набирать популярность в сети. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Тины Кароль.
Так, на своем концерте в Ровно, который состоялся 19 сентября в Городском Доме культуры, Тина Кароль подготовила для зрителей особый сюрприз. Певица пригласила на сцену 17-летнюю ровенчанку Дарью Бугайчук, свою преданную поклонницу и талантливую вокалистку. Вместе они исполнили хит "Что ты наделала", и эта неожиданная коллаборация стала одним из самых эмоциональных моментов вечера.
Я хочу, чтобы вы запомнили Дашу, любили, слушали и желали ей только успеха на сцене. Просто фантастическая исполнительница,
– сказала после их выступления Тина Кароль.
В свою очередь девушка поблагодарила певицу и подчеркнула, что та ее вдохновляет.
Кто такая Дарья Бугайчук?
- Девушка в 2012 году стала участницей шоу "Голос. Дети 5": на слепых прослушиваниях 10-летняя Дарья исполнила песню "Антарктида" группы The Hardkiss. Ее талант оценили все судьи, однако девушка выбрала команду "Время и Стекло". Дарья дошла до этапа супербоев, покинув проект за шаг до прямых эфиров.
Дарья Бугайчук исполнила песню "Антарктида" группы The Hardkiss: смотрите видео онлайн
- В 2018 году она стала серебряным призером Черноморских игр.
- Бугайчук дважды участвовала в конкурсе Dity.Help Music, который поддерживает талантливых детей Украины. В 2025 году победила в категории "Вокалисты (16-18 лет)" с песней Тины Кароль "Что ты наделала". Жюри возглавляла сама певица, которая была поражена выступлением юной ровенчанки.
- Конкурс проходил в августе этого года, где и состоялось знакомство Тины и Дарьи.
- Как известно, с инстаграма и тиктока Бугайчук, девушка уже имела возможность петь на одной сцене с артистами YAKTAK и KOLA.