"Мисс Совершенство": Тина Кароль станцевала перед камерой в облегающем кожаном платье

Украинская поп-дива Тина Кароль вновь доказала, что обладает идеальными формами. В новом видео артистка продемонстрировала стройную фигуру в эффектном наряде, чем вызвала бурю восторга в сети и среди звездных коллег.

Для своей новой публикации в инстаграме 41-летняя певица выбрала дерзкий и в то же время элегантный образ. Она надела черное кожаное платье с глубоким декольте, высоким разрезом до бедра, изящно подчеркивающим талию. Свой образ звезда дополнила драматичным макияжем с акцентом на глаза и скулы. В ролик попали соблазнительные танцевальные движения артистки под ее трек "Хороший".

И за ним по обломкам боса…,

– подписала свой ролик артистка интригующими словами.

Яркий контент мгновенно собрал сотни комплиментов. Среди первых на публикацию отреагировала известная актриса Ольга Сумская, которая оставила лаконичный и красноречивый комментарий.

Мисс Совершенство!

– написала она, дополнив слова эмодзи в виде огоньков и сердечка.

К волне восторга присоединилась и коллега по цеху Елена Светлицкая, назвавшая певицу роскошной. Другие фанаты засыпали Тину комплиментами, отмечая ее изящество и элегантность: "Шикарная, роскошная, невероятная! Черный очень идет!"

Комментарии / скриншот из инстаграма

Кстати, недавно Оля Полякова неожиданно оценила фигуру Тины Кароль и назвала ее "киборгом".





